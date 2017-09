L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i diversos exalts càrrecs del Govern hauran de comparèixer aquest dilluns davant del Tribunal de Comptes, després de ser citats perquè facin les al·legacions pertinents abans d'imposar-los una fiança per suposat desviament de diners públics per a la consulta del 9N. Entre els citats estan, a més de Mas, les exconselleres Joana Ortega, Irene Riagau i Francesc Homs, tots ells inhabilitats igual que Mas, per la consulta del 9 de novembre de 2014, així com altres set càrrecs polítics i tècnics dels departaments de Presidència i Governació de la Generalitat.

Fonts pròximes als dirigents independentistes han dit a Efe que Mas i els exalts càrrecs no acudiran a la citació, encara que en el seu lloc acudiran a la cita seus advocats amb poders per representar-los. Qui sí acudirà a la citació serà el vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana (SCC) i advocat de l'entitat, Manuel Miró. Hi serà present com a part denunciant ja que SCC, al costat de Advocats Catalans per la Constitució, va ser qui va denunciar als dirigents catalans perquè tornin totes les despeses de la consulta del 9N, per la qual van ser inhabilitats.

La llista de la citació la completen set càrrecs que també van participar en l'autorització de les despeses en el referèndum del 9 de novembre: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Vila, Carolina Pardo Miquel, Jaume Domingo Planas, Ignasi Genovés Avellana, Jordi Serra Català i Jordi Vilajoana Rovira. El passat 6 de setembre, el Tribunal de Comptes va aclarir que la citació "no exigeix ​​fiançament algun" pel que no hauran de pagar, immediatament, els més de cinc milions d'euros que els reclamen pel 9N.