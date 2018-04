Carles Puigdemont ha cregut necessari insistir en la seva primera roda de premsa després de la sortida de presó en la reclamació d'un "canvi d'actitud" per part de les institucions de l'Estat espanyol. "Toca insistir un cop més en el que és correcte i és que el Parlament de Catalunya pugui debatre sense restriccions" sobre la investidura d'un dels seus membres com a president de la Generalitat.



"Avui hauriem de tenir govern", "Jordi Sànchez té intactes els seus drets com a diputat", ha recordat el president destituït per Mariano Rajoy.



La resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides "brinda a l'Estat espanyol l'oportunitat de canviar d'estratègia", ha reiterat.

Puigdemont, d'altra banda, ha tornat a plantejar de totes les maneres possibles la voluntat de diàleg per part del sector social que representa. "Espero que aquesta situació pugui ajudar a fer entendre a les autoritats espanyoles que aquest conflicte necessita diàleg", ha afirmat en relació a la conjuntura creada per la resolució del Comitè de DDHH de l'ONU i la decisió del tribunal alemany que ha fet possible el seu alliberament.

El líder i diputat de Junts per Catalunya havia iniciat la seva compareixença davant els mitjans recordant les persones empresonades o exiliades per la seva implicació en el procés sobiranista, a més dels seus familiars. "És un moment per solidaritzar-nos amb ells", ha afirmat i ha assenyalat que es trobava acompanyat d'una variada representació que ha viatjat a Berlin per donar suport a la seva persona i a les institucions catalanes. "Som representants d'una majoria parlamentària per decisió dels electors", ha recordat.

Mediació internacional

​A preguntes dels periodistes ha assenyalat que sempre ha estat partidari d'acceptar una mediació internacional per resoldre el conflicte de Catalunya amb l'Estat. "El nostre país necessita d'algú que faci de mediador i ha explic at un cop més la seva disposició a escoltar propostes de solució diferents a la independència. "Espanya té un projecte per Catalunya?", ha preguntat de nou.



Aquest conflicte, ha dit, "necessita més parlament i menys presó, més política i menys jutges", per assegurar a continuació que ara "toca que investim Jordi Sànchez".​

En quant a la seva situació personal ha afirmat que té previst quedar-se a Alemanya fins que acabi el procés judicial en aquell país, sobre el qual no ha volgut opinar. Quan finalitzi aquest procés sobre l'extradició demanada per Espanya, el que té previst és tornar a Bèlgica, on té fixada la seva residència, per seguir treballant des de l'exili.



El seu empresonament a Neumünster, ha afirmat, no ha fet altra cosa que "reforçar les seves conviccions" sobre la necessitat de fer front a la política d'un Estat que empresona persones per les seves idees.