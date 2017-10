La vaga general -o aturada de país- contra la brutal repressió exercida per la Policia Nacional i la Guardia Civil contra el referèndum d'autodeterminació del passat diumenge està tenint un seguiment massiu. Un dels sindicats convocants, CGT Catalunya, calcula que, a les 11h, la vaga està tenint un seguiment d'entre un 80% i un 90%, i els comerços tancats i les carreteres tallades arreu de Catalunya venen a confirmar aquesta dada.



La jornada de vaga, convocada per sindicats minoritaris com CGT Catalunya, CNT i la Intersindical, i amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i la Taula per la Democràcia, ha arrencat amb fins a 40 talls de carreteres a Catalunya. Incloent-hi talls tan importants com l'autopistes A-7, al seu pas prop de Tarragona. Grups de manifestants estan tallant igualment els principals carrers de Barcelona. Metro i autobús han ofert uns 35% i un 55% del servei habitual entre les 6:30h i les 9:30h -tot i que el serveis mínims s'havien fixat en un 25%-, segons dades de TMB.

Al centre de la capital catalana i en els seus principals eixos comercials, la gran majoria dels comerços estaven tancats a aquesta hora. Bon part ja no han aixecat la persiana. D'altres, l'han abaixada al pas dels piquets informatius, que han lliurat uns impresos amb el lema "Avui tanquem per dignitat". Al carrer de Sants i a la Diagonal a l'alçada de Poblenou, per exemple, Públic ha comprovat com diversos comerços tancaven després de l'arribada d'un d'aquests piquets, format per un centenar de persones. Alguns d'ells han tornat a obrir poc després, amb la persiana a mitja alçada, però la major part ja no ha tornat a obrir. Els comerços que han declinat tancar no han rebut cap pressió per part de piquets, com també ha pogut comprovar aquest diari.

També a la mateixa hora, centenars de persones s'han citat davant la seu del PP a Barcelona, i s'han produït concentracions, ja des d'hores abans, davant de diverses comissaries del cos de la Policia Nacional i també davant la caserna de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia. Grups de manifestants estant desfilant igualment pels carrers, cridant consignes a favor de la vaga, contra les "forces d'ocupació" i el ja cèlebre lema "els carrers seran sempre nostres". Les marxes circulen per avingudes principals com ara la Diagonal, la Via Laietana, la Meridiana, o el carrer de Sants. També hi ha concentracions a la Plaça Universitat, amb massiva presència d'estudiants, o davant de l'Institut Ramon Llull. Aquest centre va ser escenari d'una de les escenes de major brutalitat policial durant el referèndum de diumenge.



A les xarxes socials s'està alertant que agents de la policia estatal de paisà, en grups reduïts, estan infiltrant-se en les manifestacions amb l'objectiu d'incitar a cometre accions violentes o vandàliques. De moment, però, la tònica és l'absència d'incidents. Al carrer Aragó de Barcelona, per exemple, segons testimonis, una persona disfressada d'independentista, d'aspecte fort, ha intentar rebentar ell sol la porta d'un concessionsri i els manifestants l'han escridassat aixecant les mans en senyal de rebuig a la violència.

A l'aturada s'han sumat també les dependències de la Generalitat i de molts dels ajuntaments catalans -incloent-hi el de Barcelona-, que no han obert les portes. En diverses empreses, els treballadors no han hagut de decidir si feien vaga o no, perquè s'ha produït una aturada patronal. Especialment visibles per als ciutadans han estat els casos de cadenes d'alimentació com els grups Nostrum, Bon Preu i Casa Ametller, que han secundat la vaga i no han obert cap dels seus centres. En el sector de la banca, la vaga està tenint un seguiment desigual.