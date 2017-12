Manifestants amb cartells amb la paraula 'Llibertat' han tornat a omplir places de les principals poblacions de Catalunya per protestar contra la decisió del Tribunal Suprem de mantenir a presó el Vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, l'ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.​

A la Plaça de Sant Jaume, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha llegit un missatge escrit pel propi Cuixart, adreçat a la població, en el qual afirma que s'han remuntat "moments més adversos en la història col·lectiva" de Catalunya i que conclou dient que "no deixarem que res glaci els nostres cors". Mauri ha cridat a "convertir la tristesa en energia" perquè el 21 de desembre s'omplin les urnes de "vots de llibertat".



En nom de l'ANC, el seu president Agustí Alcoberro, ha qualificat de "durissim" l'actual moment, "de dolor molt intens" ha dit, però també ha proclamat que "la partida està oberta" i que l'han de "guanyar per responsabilitat". Alcoberro ha fet una crida a mantenir la mobilització i ha augurat un procés judicial que buscarà "destruir tota la gent que va fer possible el gran referèndum de l'1 d'octubre i la posterior proclamació de la República".

A les concentracions, convocades per les entitats sobiranistes, s'han reunit milers de persones amb llaços grocs i cartells amb el lema "Llibertat presos polítics", que han cridat reiteradament la paraula "llibertat" i lemes com "és Puigdemont el nostre President" i "fora okupes del Palau", en clara referència als càrrecs ministerials que s'encarreguen de l'aplicació de l'article 155 per mantenir intervinguda l'administració catalana.



A la concentració de Barcelona han estat presents cares visibles del soberanisme, com Xavier Trias (PDeCAT), Alfred Bosch (ERC), Joan Josep Nuet i Jaume Asens (Comuns) o l'escriptora i candidata de la CUP Bel Olid.