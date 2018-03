Declaren els primers guàrdies civils per les càrregues policials de l'1 d'octubre

Aquest dimecres han declarat els cinc guàrdies civils investigats per les càrregues policials per la jornada de l'1 d'octubre a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Els investigats han defensat la "proporcionalitat" de la seva actuació davant la "resistència activa" que van mostrar els concentrats davant les portes del pavelló ferial, un dels punts de votació del municipi.



Els policies s'han acollit al seu dret a no contestar totes les preguntes i només han respost a les interpel·lacions de la seva defensa i a les del jutge que instrueix el cas. A la sortida, un dels quatre advocats dels seixanta denunciants del poble, Josep Canício, ha explicat la declaració dels citats: "Han dit que quan van arribar es van trobar als manifestants en una situació de resistència activa i que ells van intentar protegir als membres de la policia judicial que intentaven complir amb el mandat del TSJC".



Segons la versió dels agents que ha relatat Canício, l'1 d'octubre "es va produir una situació difícil" i "han contestat que ells anaven en compliment d'unes ordres judicials i que van actuar utilitzant la màxima proporcionalitat possible, com si es protegissin d'alguna cosa". L'advocat, però, es manté optimista davant la causa: "El que importa és que hi ha una realitat, una sèrie de gravacions i imatges i això s'haurà de ponderar al final per qui ho jutgi".

Més policies investigats

Els agents que han declarat avui han sigut els primers citats en qualitat d'investigats a Catalunya en la causa de l'1 d'octubre, declarant en aquesta fase de diligències prèvies davant el jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta per videoconferències des de Valdemoro (Madrid). Aquests policies són els primers que alguns dels denunciants de Sant Carles de la Ràpita han pogut identificar, però, segons ha explicat Canício, s'espera que durant les pròximes setmanes se n'identifiquin més.



"En les denúncies que hem presentat assenyalem aquells agents que han sigut reconeguts i en virtut d'això el jutjat els ha citat a declarar com a investigats. Esperem que així passi amb els següents", ha dit l'advocat. Els lletrats que representen els seixanta ferits que s'han personat a la causa han demanat al jutge l'acumulació de les actuacions i la declaració de causa complexa pel gran nombre d'afectats i perquè es puguin practicar més diligències de manera unificada.

L'altre cas obert a Catalunya contra les càrregues policials és el de Girona, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis (Gironès). Els denunciants, que van declarar el passat gener, van manifestar que tant el fiscal com el jutge de la causa van formular preguntes que semblaven acusar els mateixos denunciants. Els advocats d'aquest cas també defensen que l'actuació policial va ser desproporcionada.



Per la seva banda, el responsable del dispositiu policial contra el referèndum de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, ha sigut ascendit avui a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid. El director de la Benemèrita, José Manuel Holgado, ha dit que de los Cobos ha estat escollit per "reunir un perfil idoni", segons va publicar el Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil el passat 6 de març.