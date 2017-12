La majoria d'enquestes publicades els darrers dies preveuen un frec a frec entre ERC i C's per convertir-se en la primera força a les eleccions del dia 21, amb Junts per Catalunya a certa distància. I aquest escenari explica que els republicans hagin decidit focalitzar el missatge dels últims actes de campanya precisament en la pugna amb el partit d'Inés Arrimadas.

De la mateixa manera que la llista de Carles Puigdemont, ERC pretén erigir-se en l'opció del "vot útil" independentista, però ho verbalitza amb menys insistència, bàsicament perquè parteix d'una teòrica posició de lideratge, de manera que se centra a plantejar els comicis fonamentalment com una batalla amb el partit taronja.



El míting central de campanya, celebrat aquest dissabte al migdia al Born i que ha reunit unes 2.000 persones, ha servit per reforçar aquest missatge i per reiterar que la millor manera que els presos recuperin la llibertat és amb una victòria d'Oriol Junqueras, "el futur president de la República catalana", en paraules de Joan Tardà.

A mesura que han passat els dies de campanya ERC ha introduït modificacions importants. Els seus consellers del govern cessat que estan a Brussel·les, Meritxell Serret i Toni Comín, han guanyat pes, de la mateixa manera que Raül Romeva i Carles Mundó, que van sortir de la presó d'Estremera el passat dia 4, o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



A més a més, mentre que JxCat intenta subratllar que els comicis han de servir per "restablir el govern legítim de la Generalitat" i, per tant, que Carles Puigdemont torni a la presidència efectiva, els republicans no amaguen que pretenen que sigui Junqueras qui arribi al càrrec. La número dos del partit, Marta Rovira, ha proclamat que «el dia 21 necessitem tots els vots per retornar la llibertat» a Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Rovira, l'encarregada de cloure l'acte del Born, ha carregat contra l'exministre socialista Josep Borrell -que ahir va dir a l'Hospitalet que Catalunya és un país "malalt" i que cal "desinfectar" les ferides i "desprocessar" els mitjans, en al·lusió a TV3-, però sobretot ha destacat que les eleccions van d'escollir "ERC o C's". "Hem de decidir si volem que aquest país progressi socialment, tingui igualtat d'oportunitats i respecti les diversitats o que es quedi a l'immobilisme, sotmès als interessos de l'Estat i als de les elits oligopòliques que només treballen per a elles", ha assegurat.

Els diputats al Congrés Gabriel Rufián i Joan Tardà han comparegut plegats per llegir un text d'Oriol Junqueras. El president del partit també ha fet arribar un missatge de veu gravat en què demana el vot per a ERC per construir «un país per a tothom, que només ho serà si tothom se'l fa sentir seu i contribueix a construir-lo». Per a Tardà, és cabdal que Esquerra «lideri» la construcció de la República, per fer un país «al servei dels catalans», mentre que Rufián ha carregat contra C's i els Comuns, definint la candidata del partit taronja com a «Ibex Arrimadas».

Forcadell: "Les eleccions van de guanyar o perdre un país"

Raül Romeva i Carles Mundó, consellers d'Exteriors i Justícia, respectivament, del govern cessat, s'han dedicat sobretot a glossar la "bona feina" feta segons ells per l'executiu de Puigdemont, que es tradueix en una millora econòmica, la reducció del dèficit i l'aprovació de diverses mesures socials. "El bloc del 155 no té com a prioritat servir els ciutadans de Catalunya, sinó que es plantegen les eleccions com a trampolí cap a la Moncloa", ha assegurat Mundó, en referència a C's, mentre que Romeva si segueix el missatge de Junqueras i "no defallim i persistim, el dia 21 guanyarem". La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de la seva banda, ha proclamat que "no permetrem que governin Catalunya els que ens imposen el 155". Per a ella, ERC és el «vot útil» d'unes eleccions que, directament, van «de guanyar o perdre un país», ja que el dia 21 «o guanya el 155 i la repressió o guanya la llibertat i la dignitat».

Des de Brussel·les, Toni Comín ha assegurat que l'octubre de 2017 "és la pedra sobre la que construirem el nostre futur", tant pel que va passar el dia 1, quan «la societat civil va salvar un referèndum de les porres d'un estat repressor», i 27 d'octubre, amb la proclamació de la República. Per a Comín, "no ens podem rendir, no podem defallir i si persistim, guanyarem. Serà una victòria de tots, dels que somiem la república i també d'aquells que avui no ho fan, però quan hi visquin veuran com la república és la millor aliada dels seus drets i la seva dignitat... I també serà palanca de canvis a Espanya perquè faci finalment la seva transició a la democràcia". A falta de cinc dies per passar per les urnes, amb els missatges que adverteixen d'una possible victòria de C's, ERC juga la carta d'intentar mobilitzar en favor seu el gruix dels votants independentista.