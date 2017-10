El govern espanyol ha decidit impulsar el canvi de domicili social de les empreses que tenen la seva seu a Catalunya.



Gas Natural ha estat la darrera gran empresa que ha pres la decisió de traslladar la seva seu de Barcelona a Madrid després de la decisió de l'Executiu de donar facilitats per a que es produeixin aquest tipus de mudances.

Hipotèticament, el consell d'administració de la multinacional energètica hauria pres aquesta decisió per aportar tranquil·litat als mercats davant la hipòtesi que el Parlament català aprovi una declaració unilateral d'independència.



Actualment, la seu social d'aquesta multinacional està a la plaça del Gas, 1 de Barcelona, on també estan els seus serveis centrals, i ara passarà a estar a Madrid



El Consell de Ministres ha facilitat decisons d'aquest tipus amb un reial decret llei de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins el territori de l'Estat, pel qual s'elimina en la pràctica que un eventual trasllat hagi de passar per la junta d'accionistes.



El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha qualificat de "trist" que "empreses importantíssimes" hagin decidit abandonar Catalunya empeses per la "inestabilitat" que acompanya el procés sobiranista.

Ha dit que han adoptat aquesta mesura a petició de les mateixes companyies i davant la "incertesa i la inquietud" creades per la "política irresponsable" de la Generalitat de Catalunya. "Això no és culpa de les empreses", ha insistit.



Com a conseqüència d'aquest reial decret, la decisió d'un canvi de seu social només haurà d'abordar-se en junta d'accionistes emn aquelles empreses que en els seus estatuts hi hagi una "menció expressa" que digui que el consell d'administració no és competent per a un canvi de seu, una puntualització que hauria de incorporar-se després de la entrada en vigor del Reial decret , prevista per dissabte.

L'eliminació d'aquest requisit evita per tant haver de convocar la junta d'accionistes, la qual cosa comporta generalment un termini mínim d'un mes fins a la celebració i la incertesa sobre el resultat de la votació en aquest punt.



El govern de Mariano Rajoy ha intentat prèviament buscar l'acord del PSOE i Ciutadans per aquest canvi i ja compta amb el vist-i-plau del partit d'Albert Rivera.



El canvi de domicili social d'aquests grans empreses, no obstant tot això, no implica el moviment físic de les oficines o dels empleats, que poden treballar des de qualsevol lloc, i a més no ha de coincidir amb el domicili fiscal.



En matèria fiscal, els principals gravàmens, impost de societats i IRPF són estatals i tampoc canvien amb el trasllat, mentre que els impostos locals, IBI i activitats econòmiques, es refereixen a establiments físics i no es veurien alterats per un canvi de seu.

Significatiu degoteig d'empreses

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha acusat el Govern de pressionar els bancs perquè traslladin les seves seus i ha assegurat que el canvi de domicili és "temporal".



El degoteig d'empreses que han anunciat la seva sortida de Catalunya va començar aquesta setmana amb la biotecnològica Oryzon i la signatura de telecomunicacions Eurona, ambdues cotitzades.



Banc Sabadell va prendre dijous la decisió de traslladar la seva seu social de Sabadell (Vallès Occidental) a Alacant -on es trobava el domicili central de l'antiga CAM, adquirida en 2011-, un moviment que no requeria del vistiplau de la junta perquè així ho preveuen seus estatuts.



En canvi, sí ho recullen els estatuts de CaixaBank. El consell d'administració es reuneix avui per abordar aquesta mateixa qüestió i que ara veuen facilitada l'eventual decisió de canviar el domicili social.



En el dia d'avui, la tèxtil Dogi ha anunciat el seu trasllat a Madrid, i altres firmes com Catalana Occidente o Freixenet ho estan estudiant.



A Catalunya hi ha 608.981 empreses -dels 3,3 milions que suma el total estatl-, la majoria micropimes (579.588), encara que també pimes (23.934), mitjanes (4.247) i grans (1.212)