La Mesa del Parlament de Catalunya ha convocat per dilluns 9 d'octubre, a les 10 de matí, la reunió del Ple de la Cambra per tal que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "valori els resultats del referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre i seus efectes ".



Els grups de l'oposició han preguntat a JxSí i la CUP si tenen previst portar al ple algun tipus de votació, com ara la d'una declaració d'independència, i afirmen que no han rebut resposta, tot i que aquest matí la diputada antisistema Mireia Boya ha assegurat en roda de premsa que així serà .

Fonts consultades per l'agència Europa Press han assenyalat que el ple s'ha convocat invocant l'article 169 del reglament de la Cambra, i que aquest article no preveu que en una compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament hagi de incloure una votació.



A la segona ronda de reunions de la jornada, la Mesa i la Junta de Portaveus han acceptat la petició de JxSí i la CUP per celebrar un ple dilluns amb la compareixença de Carles Puigdemont, per tal de valorar els resultats del referèndum, suspès pel TC, i detallar els "efectes" de l'aplicació de la llei del referèndum.

Aquesta normativa, aprovada pel Parlament i suspesa pel Tribunal Constitucional, diu en el seu article 4.4 que en cas de victòria del sí "dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya ", el contingut estan debatent les forces sobiranistes.



En tot cas, les mateixes fonts no descarten que es pugui alterar l'ordre del dia el mateix dilluns per incloure aquesta declaració unilateral.



Hi ha la possibilitat que el text es tramiti en format de declaració institucional -aprovada prèviament per la Mesa i sense necessitat de vot en ple- o com una proposició que, en aquest cas, sí requereixi d'una votació a l'hemicicle.



Advertència dels lletrats de la Cambra

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona, han dirigit aquest dimecres a la Mesa de la cambra catalana un escrit en el qual adverteixen als seus membres que tenen el "deure d'impedir o paralitzar" iniciatives com la de celebrar un ple per declarar la independència.



Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han demanat avui a la mesa que dilluns es faci un ple amb una compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la finalitat que expliqui els "efectes" de tot el 1- O, una sessió plenària que, segons ha assegurat la CUP, servirà per "declarar la independència".

En l'escrit, a què ha tingut accés Efe, els lletrats assenyalen que una declaració d'independència tindria una "relació directa" amb les resolucions parlamentàries i les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).



Per aquesta raó, afegeixen, "la tramitació i eventual aprovació d'una declaració" d'independència estaria "afectada" per les anteriors sentències del TC.



D'acord amb les decisions que ha anat adoptant el TC, adverteixen els lletrats, "els membres de la Mesa del Parlament tenen el deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directament o indirectament suposi ignorar o eludir la nul·litat de les resolucions parlamentàries afectades per la sentència, les actuacions i els acords de suspensió "de l'alt tribunal.

"L'incompliment d'aquest deure pot donar lloc a l'exigència de responsabilitats dels membres de la Mesa", afegeixen.



Fonts de JxSí consultades per Efe han considerat "obvi" el que planteja l'escrit dels lletrats, tot i que han recalcat que no és "ni preceptiu ni vinculant".



Mentrestant, la Mesa del Parlament ha rebutjat aquest migdia les peticions de reconsideració de l'oposició per evitar la convocatòria del ple de dilluns.

La Junta Electoral Central desautoritza el referèndum

La Junta Electoral Central (JEC) ha adoptat un acord en el qual ratifica que els resultats del referèndum d'autodeterminació celebrat diumenge no tenen valor.



L'acord, signat pel president de la JEC, Carlos Granados, afirma que l'1 d'octubre "no ha tingut lloc a Catalunya cap procés que pugui ser considerat com un referèndum en cap de les modalitats previstes per l'ordenament jurídic".

I explica que això es deu al fet que el "subjecte que el va convocar" és "incompetent", al fet que la seva "forma" va vulnerar resolucions fermes del Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al fet que el seu objecte va ser "inconstitucional".



A més, la Junta Electoral Central afegeix com a argument "la notòria absència de tota garantia d'objectivitat i transparència en el seu desenvolupament, escrutini i control".

Per tot això, conclou que "no tenen valor" els resultats que s'han presentat sobre la consulta del 1-0, en què segons la Generalitat es van dipositar 2.262.424 paperetes, en les que el 'Sí' a la independència de Catalunya va arribar al 90% dels vots enfront d'un 7,8% de vots en contra.



La JEC recorda en el seu escrit que és l'òrgan central que encapçala l'Administració electoral, competent "per declarar i publicar els resultats de tots els referèndums celebrats a Espanya" i que també ho és per a les eleccions al Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'Estatut.