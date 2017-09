Semblava impossible que l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) dels EUA confirmés o desmentís una mica del que fa. Però les lleis nord-americanes preveuen uns controls ciutadans de transparència dels actes de les autoritats -inclosos els serveis secrets- que estan a anys llum dels que ens concedeixen els nostres governants.



Així que l'impossible es va fer realitat: en compliment del Freedom of Information Act (FOIA), l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional dels EUA va respondre a un demandant d'informació i va aclarir un dels misteris més polèmics d'aquestes últimes setmanes: Realment va advertir la Intel·ligència nord-americana directament als Mossos d'Esquadra, a finals de maig, sobre l'amenaça gihadista de cometre un atemptat a la Rambla de Barcelona?



La controvèrsia va esclatar a causa de la filtració, recollida per El Periódico de Catalunya (al principi atribuint l'avís a la CIA), d'un presumpte missatge enviat als Mossos el 25 de maig pel Centre Nacional d'Antiterrorisme (NCTC segons les seves sigles en anglès) citant "informació no corroborada de veracitat desconeguda de finals de maig de 2017 indicant que l'Estat Islàmic de l'Iraq i ash-Sham (ISIS) estava planejant cometre atemptats terroristes no especificats durant l'estiu contra llocs turístics concorreguts a Barcelona, ​​Espanya, específicament el Carrer la Rambla ".



El contingut d'aquesta "nota" -segons la qualificava el text en spanglish que va ser filtrat com a suposada resposta a una sol·licitud del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) - va ser desautoritzat com una basta falsificació per tots els experts en intel·ligència i lluita antiterrorista que el van examinar, i va provocar una tempesta política per la clara intenció de desprestigiar als Mossos que subjeia en la seva difusió. No obstant això, ningú va aconseguir desmentir formalment l'existència d'aquest missatge...



La Intel·ligència dels EUA desmenteix als filtradors



... Fins el 8 de setembre, quan la cap de la Divisió de Gestió de la Informació acollida al FOIA del Director d'Intel·ligència Nacional dels EUA, Sally A. Nicholson, va respondre a la sol·licitud d'un ciutadà privat -que prefereix romandre en l'anonimat-, confirmant que no hi va haver cap missatge del Centre d'Antiterrorisme d'EUA dirigit als Mossos el 25 de maig, ni cap altre des d'aquest mateix NCTC al CITCO el 21 d'agost, data que figura en el supòsit cable secret filtrat per sustentar l'acusació que els Mossos van fer cas omís d'un avís concret de l'atemptat a la Rambla.



Resposta íntegra de la Divisió de Gestió d'Información de FOIA.

La carta de desmentit, amb capçalera de l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional i la signatura de puny i lletra de Nicholson, ha estat verificada per Público per diverses vies, començant per contrastar aquest capçalera i aquesta rúbrica amb les nombroses respostes a sol·licituds de tot tipus -per exemple, de l'ONG britànica Privacy International- que s'han cursat des d'aquesta mateixa oficina.



Però Público també ha contrastat el seu contingut amb fonts dels serveis secrets acostumades a examinar aquest tipus de documents. Per exemple, com la missiva ha circulat en xarxes socials, hi ha qui ha interpretat com insuficient la frase de desmentit: "Després d'una exhaustiva recerca en els nostres arxius i bases de dades, no vam poder localitzar cap registre que correspongui amb la seva sol·licitud".



Els especialistes consultats per aquest diari subratllen que aquesta és una fórmula estàndard per respondre sobre la inexistència del que se sol·licita, ja que en virtut de l'obligació de transparència estipulada pel FOIA només queden fora de les atribucions d'aquesta directiva les matèries classificades com alt secret per motius de seguretat nacional. Per exemple, en els registres no figuren (és clar) els codis necessaris per llançar míssils nuclears.



Ara bé, els analistes consultats per Público fan èmfasi que en cap cas una comunicació que constitueix un avís de possible atemptat terrorista seria classificada com a alt secret, fins i tot si el contingut exacte d'aquest comunicat si es considerés reservat perquè inclou dades concretes de la intel·ligència . Cosa que no passa en absolut amb la "nota" filtrada -però sí en el missatge que revelem, en una petita part, ahir al nostre diari-.



En qualsevol cas, segons aquestes fonts, l'existència d'una alarma antiterrorista mai és classificada com a secreta, i el que es pretén en donar-la és precisament provocar un avís general, com subratlla el document que Público va oferir dijous. Així que quan la cap del portal ODNIFOIA afirma que aquests documents no es troben en els registres és que no existeixen, com bé indiquen les FOIA Regulations de la Direcció d'Intel·ligència a l'especificar que, en cas contrari, es denegaria la resposta -capítol 1700.7 ( c) -.



A més, segons ha pogut saber Público, el ciutadà que va sol·licitar la informació va especificar molt clarament en la seva missiva que es referia a:



"Ha enviat el NCTC un avís a la policia catalana (Mossos) el 25 de maig?"



"Ha enviat el 21 d'agost el NCTC un avís al CITCO sobre el primer avís enviat a la policia catalana?"



Per tant, la resposta que signa Nicholson no té volta de full: no va existir cap avís oficial directe de la Intel·ligència dels EUA als Mossos, ni és autèntic el missatge en spanglish filtrat per sostenir aquesta primera falsedat. Ara bé, ¿qui i per què va cometre aquesta falsificació sobre un tema en què estan en suspens nombroses víctimes del terrorisme?