Centenars de madrilenys van abarrotar l'acte pel dret a decidir al Teatro del Barrio, organitzat pel col·lectiu "Madrilenys pel dret a decidir", en què van participar polítics com Joan Tardà, Natalia Esteve, Eduardo Reyes, Isabel Serra, Núria Gibert, Alberto Arregui o Lluís Llach.



Durant l'acte, una multitud es va aplegar als voltants del teatre per mostrar el seu suport a la consulta sobiranista del proper 1 d'octubre i protestar contra les recents mesures del govern central per impedir el referèndum. La portaveu de Podemos a la Comunitat de Madrid, Isabel Serra, va assistir a l'esdeveniment per "solidaritzar-se amb el poble català" i "defensar els drets i les llibertats de tots i totes".



"Avui som aquí malgrat els intents del PP per impedir, un Partit Popular que no entén que en democràcia la gent es pot expressar lliurement, independentment que la seva opinió contradigui al govern", va declarar Serra. El portaveu d'ERC, Joan Tardà, va cridar a tots els demòcrates a rebel·lar-se davant una situació en la que tant el govern com el PSOE han posat "en joc", al seu judici, tant "l'exercici del dret a decidir" com " la mateixa democràcia ".



Els assistents a l'acte. EFE/Emilio Naranjo

El portaveu d'ERC va agraïr al poble de Madrid la seva "resposta fraternal" cap als catalans. En aquest punt, va parafrasejar el lema del republicanisme català quan la ciutat de Madrid es trobava assetjada durant la Guerra Civil - "Defensar Madrid és defensar Catalunya". Tardà va considerar que tots els demòcrates s'han de rebel·lar contra els que busquen consolidar "una democràcia de baix cost, de baixa qualitat".



En aquest punt, va lamentar que el PSOE, un partit "antifranquista" que "va lluitar per la llibertats" i que ara està dient al PP "que compti amb ell per al que sigui". "Fins i tot ha fet seva les terminologia del PP", va lamentar. A preguntes dels periodistes sobre possibles conseqüències de l'acte, el diputat d'ERC va assegurar que els demòcrates "mai" no tenen por i saben que la "democràcia sempre acaba guanyant".

Puigdemont lloa el compromís de l'acte de Madrid



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va lloar la resposta ciutadana a la convocatòria d'un acte sobre el dret a decidir aquest diumenge a Madrid i va celebrar "el compromís amb la llibertat d'expressió" dels participants. En un missatge de Twitter va publicar que l'acte havia estat "impressionant i emocionant".

Puigdemont va acompanyar el seu missatge d'un vídeo en què es veu el carrer Zurita de Madrid plen de persones escoltant els parlaments de l'acte que el jutge José Yusty Bastarreche va prohibir celebrar a les dependències municipals del Matadero. Elena Martínez, una de les organitzadores de l'acte, va fer referència a la prohibició per part del jutge Yusty Bastarreche d'aquest mateix acte a Matadero.



"Pensem que vulnera el dret a la llibertat d'expressió i reivindiquem que qualsevol ciutadà pugui parlar de qualsevol tema sense que sigui vetat per al mateix exercici de la seva llibertat d'expressió. Significa remuntar-nos als temps de la dictadura. Això no és un acte per la independència, sinó pel dret que té tot el poble català independent que voti sí o no ", explicava.