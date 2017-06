El Govern ha declarat desert el concurs per a la compra d'urnes, en no homologar a les dues empreses que havien superat els passos inicials del procés de licitació, per la qual cosa a partir d'ara activarà un pla alternatiu per encarregar les urnes del referèndum anunciat per l'1 d'octubre..



La consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, ha informat que malgrat haver-se seguit tots els passos previstos, les propostes presentades en el procés de licitació no han reeixit per motius relacionats amb la solvència econòmica exigida.



Munté ha assenyalat que la Fiscalia el que hauria de fer ara és retirar immediatament la querella contra la consellera de Governació Meritxell Borràs.

Fonts de la Generalitat havien explicat que aquest dilluns es va reunir la mesa de contractació encarregada d'escollir les empreses que podrien proveir les urnes i va prendre la decisió de no homologar cap de les dues aspirants amb possibilitats, Plastic Express i la UTE d'Espai World i Subministraments integrals Futbida.



Aquestes empreses, segons el Govern de la Generalitat, no han pogut acreditar que complien amb els requisits exigits.



L'aturada en el procés administratiu per a la compra d'urnes, però, no impedeix que l'1 d'octubre hi pugui haver urnes, ha assenyalat la consellera Munté, ja que una possibilitat és que ara el Govern, alliberat dels procediments que marca el concurs, s'encarregui directament de negociar la compra amb una empresa determinada.



"L'objectiu d'adquirir urnes es manté intacte", ha assegurat Munté. "Tenim competències per fer-ho, per tots els processos electorals que hi hagi en el futur".

El procés de licitació ha estat polèmic perquè la Fiscalia es va querellar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el secretari general en el moment de la licitació, Francesc Esteve, en entendre que les urnes podrien utilitzar-se al referèndum anunciat per a l'1 d'octubre.



Precisament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obrir investigació contra Borràs i Esteve per aquesta licitació de compra d'urnes en admetre a tràmit la querella de la Fiscalia.



La portaveu del Govern, Neus Munté, ha ratificat el que va dir la setmana passada: "la querella no té base jurídica".



La CUP demana explicacions clares

Davant l'aturada administrativa que suposa la decisió del Govern, la CUP ha manifestat la seva perplexitat i ha exigit que les urnes es comprin ja, sense més "subterfugis". La diputada de l'esquerra independentista Mireia Boya ha lamentat que la consellera de Presidència Neus Munté digués aquest mateix dimarts que el concurs no ha prosperat però que buscaran alternatives: "No ha explicat res. Només podem expressar la nostra perplexitat".



Boya ha aclarit que la CUP està apartada del nucli de la presa de decisions, de manera que no pot valorar les alternatives que estudia el Govern per comprar les urnes perquè no les coneix, però exigeix ​​a la Generalitat que les expliqui a la ciutadania, perquè Munté "només ha expressat els problemes i no les solucions".



"Que facin el procediment que vulguin, però el Govern ha de comprar les urnes per al referèndum i ha de dir clar que són per al referèndum. Que vagin de cara, n'hi ha prou de pusil·lànimes que busquen subterfugis", ha criticat i ha advertit que les urnes han de ser homologables.



Boya també s'ha mostrat contrària a com el Govern està abordant el vot a l'estranger que, juntament amb les urnes, considera que són part de les "garanties" que ha de tenir el referèndum.



Per això, s'ha emplaçat a esperar al 4 de juliol quan el Govern explicarà detalls logístics del referèndum, que Boya s'espera que s'aclareixin aquestes incògnites necessàries per demostrar la "determinació" de l'executiu de Carles Puigdemont amb la celebració del referèndum.