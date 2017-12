Sàtira d'arreu del món contra la "repressió" de l'Estat

L'humor és una eina molt potent que pot servir per despertar consciències i denunciar abusos. Amb aquesta premissa de fons ha sorgit Illegal Times, una publicació satírica que reuneix il·lustracions de més d'una vintena de dibuixants d'arreu del món amb la voluntat de rebutjar la "repressió" de l'Estat espanyol i la "vulneració de drets fonamentals", especialment el de la llibertat d'expressió. La revista, de la qual se n'han imprès 10.000 exemplars, és una iniciativa de la cooperativa l'Apòstrof i el dibuixant Jaume Capdevila, Kap. "Illegal Times neix de la voluntat de rebel·lar-se contra una situació complicada", ha assegurat Kap en la presentació de la publicació, feta aquest dilluns a la seu barcelonina del Col·legi de Periodistes. "La nostra és una veu discordant, perquè parla a través de l'humor i això és molt útil en circumstàncies adverses", ha afegit.

La publicació s'ha gestat en molt poc temps i amb la col·laboració desinteressada de dibuixants i dels periodistes, escriptors i activistes socials que signen els textos que acompanyen les vinyetes. "Hi ha participen dibuixants independentistes, però també de no independentistes, a més dels que directament són d'altres parts del món. Ara bé, tots estan compromesos amb la idea de voler preservar els drets fonamentals i no poden restar muts i sense fer res davant el seguit de vulneracions que es produeixen" a Catalunya, ha explicat Capdevila, per a qui també es busca "desvetllar la consciència de la població, perquè els drets s'han de defensar de forma col·lectiva".

Segons Alba Gómez, periodista de l'Apòstrof, la revista té un doble objectiu: "D'una banda, volem aprofitar l'altaveu dels dibuixants internacionals per enviar de primera mà informació a les seves capçaleres sobre el que està passant a Catalunya [han rebut un dossier de premsa], i de l'altra, volem mostrar que totes les entitats i les persones, organitzades o no, poden fer coses per denunciar l'estat d'excepció que estem vivint". Segons la periodista, "la vulneració de drets no pot quedar impune ni aquí ni enlloc".

Presentació de la publicació 'Illegal Times', aquest dilluns al Col·legi de Periodistes,a Barcelona. /Marc Font.

Per a l'advocada Carme Herranz, presidenta del Col·lectiu Ronda, és fonamental "creure que el que passa ara no pot continuar. No ho hem de normalitzar i hem de pensar que la llibertat d'expressió s'ha de ponderar quan xoca amb altres drets i lluitar perquè sigui un camí molt ampli, amb vorals estrets i límits que estan lluny. En un dels articles de la revista, Herranz, juntament amb el també advocat del Col·lectiu Ronda Carles Perdiguero, es pregunta si les conclusions de les institucions judicials espanyoles sobre el referèndum de l'1 d'octubre impliquen "l'aplicació de la llei en un estat de dret" o som "davant d'un despropòsit jurídic".

En la presentació, la lletrada ha denunciat que les actuacions judicials dels darrers mesos vinculades al procés han convertit en "normals" coses que teòricament serien "extraordinàries". Herranz ha posat com a exemple que decretar la presó provisional s'hagi convertit "en una cosa ordinària", a més de recordar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'advocada ha emfasitzat que "l'article diu que govern podrà donar instruccions a les autoritats autonòmiques, però la primera i gairebé única va ser el cessament del govern i la dissolució del parlament".

"Hi ha molts drets que estan a la Constitució que ara mateix estan en qüestió", ha afegit Herranz, que s'ha centrat sobretot en la llibertat d'expressió, "amenaçada" amb actuacions com el tancament de webs, la prohibició de difondre determinada publicitat institucional -fonamentalment del referèndum- o amb la investigació per la clonació de webs de l'1-O. Finalment, la lletrada ha advertit que "no sabem què ens trobarem" quan el Tribunal Suprem comenci a "baixar" en la seva instrucció del pretès delicte de "conspiració a la rebel·lió", en què pot involucrar integrants d'entitats independentistes, de sindicats, de comitès de barris o de poble implicats en accions de l'1 d'octubre o de les vagues generals del 3 d'octubre o el 8 de novembre, segons ha explicat.

"Tenim el deure de defensar la llibertat d'expressió"



La dibuixant belga Cécile Bertrand, també present a l'acte, considera un "deure" defensar una llibertat d'expressió que veu amenaçada. En aquest sentit, Kap opina que "hi ha la voluntat que la por s'instal·li entre nosaltres i hem de lluitar per evitar que ho faci, perquè si passa hem begut oli". Per al ninotaire berguedà, "no hauríem de tenir por de fer coses normals, com és explicar el que un pensa o portar un llaç groc. Si tens por de fer aquestes coses és que aquí està passant alguna cosa". Un altre dibuixant, Ferran Martin, ha afegit que "cada cop volen que el full en què dibuixem sigui més petit i el que hem de fer és eixamplar els marges i que no tingui límits".

A banda de la publicació en paper, Illegal Times també es pot trobar en format digital en un portal que s'ha estrenat aquest mateix dilluns. A més d'autors locals, com Azagra, Fer, Ferreres o Manel Fontdevila, hi ha dibuixants de mitjans com Charlie Hebdo, The Guardian o The New Yorker, entre molts altres. Entre els signants dels textos hi ha els escriptors Jaume Cabré i Marta Rojals, el politòleg Ramon Cotarelo, els periodistes Natza Farré o David Fernàndez, la guionista Júlia Cot o l'activista i professor d'Economia Arcadi Oliveres, per citar-ne alguns.