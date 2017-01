Una activista de Femen irrumpe en la presentación de la estatua de Trump al grito de "agarradlos de las pelotas"

MADRID.- Una activista de la organización feminsita Femen ha irrumpido este martes en la inauguración de la escultura del presidente de EEUU, Donald Trump, en el Museo de Cera de Madrid con el torso desnudo y al grito de "Grab them by the balls", que en castellano significa "cogedlos por las pelotas".



El Museo de Cera de Madrid había convocado a las 10.30 horas un acto de presentación de la nueva escultura, que se incorpora a la galería de Historia del Museo, coincidiendo con la semana en la que el presidente electo comienza su Gobierno.

La activista, en la línea de otras acciones que suele protagonizar el grupo feminista Femen, ha surgido con el torso desnudo entre los medios que asistían en el patio del museo, en la madrileña plaza de Colón, decorado con banderas de Estados Unidos, alfombra roja y globos.

Mientras, el portavoz del museo, Gonzalo Presa, intentaba taparle los pechos primero con la gorra roja que lucía Trump y de la que ella le ha destocado, luego con la cazadora que ella había tirado al suelo y más tarde con los globos que jalonaban la alfombra roja que conducía a la escultura. La activista ha llegado a la figura y mientras decía varias veces "grab patriarchy by the balls" cogía en varias ocasiones por la entrepierna a la escultura de Trump, momento en el que otros trabajadores del museo la han cogido por los brazos y la han llevado fuera del patio por una de las escaleras.



Antes de ser desalojada, también ha gritado en castellano: "Coged el patriarcado por los huevos".

Femen España en las redes sociales ha reivindicado el acto con una imagen de la espalda de su activista y el mensaje: "Femen acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trumb en Madrid". En el Museo de Cera está, por ejemplo, la de Barack Obama y también se espera la de la mujer del nuevo presidente, Melania Trumb.



La figura de Trump, vestida con traje azul, camisa blanca y corbata roja y una insignia con las banderas de España y Estados Unidos, estará expuesta en la sala en la que también lo están Barak Obama, John Kennedy y Abraham Lincoln. La figura mide 1,91 sin zapatos y dos centímetros más con ellos, luce 250 gramos de pelo natural mezcla de rubio platino y blanco, y el color de piel ha sido el resultado de mezclar varios tintes pero más pálido que el "anaranjado" que suele.