La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía el acta de inspección en el que detallaba que Metro de Madrid no había tomado medidas suficientes para evitar la exposición de amianto a trabajadores y, por tanto, ha suspendido el proceso sancionador hasta que se pronuncie el Ministerio Público y la Justicia.

Así lo ha revelado el consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, en un encuentro con los medios de comunicación para señalar que la compañía no va a presentar aún alegaciones al proceso administrativo de la sanción de 191.000 propuesta por Inspección de Trabajo, porque ha comunicado este departamento que ha llevado el caso a la Fiscalía para que se pronuncie si puede haber algún tipo de responsabilidad penal o civil.

"Estamos recopilando la información para las alegaciones y cuando sea requerido será aportada, pero el proceso ahora esta suspendido por la remisión a la Fiscalía", ha subrayado Carabante en su comparecencia.

Por otro lado y en relación al caso de un segundo trabajador sospechoso de haber estado expuesto al amianto, el consejero delegado de Metro ha subrayado que no es un caso confirmado y que Metro va a presentar alegaciones, previsiblemente hoy (aunque tiene de plazo hasta el martes), que no hay "relación causal" entre la presencia de amianto en Metro y esa patología.

Este empleado ha desarrollado un cáncer y ha transmitido a la Seguridad Social que tuvo exposición a amianto, por lo que este departamento ha emplazado a Metro a que se pronuncie si esa circunstancia se produjo o, en caso contrario, remita información que descarte esa hipótesis. Esta situación, según ha subrayado el consejero delegado de Metro, no supone el reconocimiento de la enfermedad profesional (es una fase previa para determinar si merece esta condición) y, por tanto, ha señalado que hasta la fecha solo hay un caso de un empleado con ese reconocimiento.

"Tenemos la certeza de que la relación de los trabajadores con el amianto no se producía y, si se producía, era esporádico", ha insistido el consejero delegado de Metro, para recalcar que "no hay riesgo para la salud" ni para usuarios ni trabajadores del suburbano. No obstante, ha relatado que Metro está verificando todos estos aspectos que plasmará en sus alegaciones y que, en cualquier caso, la compañía actuará según determine el Instituto de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo.



El consejero delegado de Metro ha indicado también que los trenes del modelo 5000 que se vendieron a partir de 2011 al metropolitano de Buenos Aires (Argentina) contienen amianto "encapsulado", aunque ha detallado que esta compañía rubricó en el contrato su conformidad con el estado de los vehículos y los componentes tras las revisiones de sus técnicos.



Asimismo, ha asegurado que Metro de Madrid retirará el amianto presente en 23 estaciones del suburbano en el marco de su plan de renovación de estas infraestructuras que concluirán en 2021, y que se sumarán al caso de las tres de la línea 5 donde se ha eliminado ese material (Canillejas, Suanzes y Torre Arias).



Pese a todo, Carabante ha rechazado que vaya a dimitir y cree que en el conjunto de la empresa se "están haciendo las cosas correctamente" de cara a trabajar por lograr el mejor servicio público: "No voy a dimitir en ningún caso, creo que las cosas se están haciendo bien, creo que las cosas se hacen correctamente en Metro y estamos trabajando para hacer el mejor servicio público posible y garantizar la seguridad de los viajeros y evitar riesgos a los trabajadores".