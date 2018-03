El ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá movilizaciones a lo largo y ancho de mundo. En más de 170 países están convocadas marchas y concentraciones con diferentes lemas, hashtags y peticiones. Pero este año, además, millones de personas están llamadas a secundar una huelga feminista. Se espera que en más de 50 países las mujeres secunden esta llamada a parar. No sólo en lo laboral, sino en otros ámbitos en los que las mujeres hacen día a día una labor fundamental, no pagada y, mayoritariamente, solas.

En España, la Coordinadora 8M, formada por un amplio grupo de organizaciones feministas, han convocado una huelga laboral, de los cuidados, de la educación y del consumo. Llaman a las mujeres a parar.

Se trata de una demostración de fuerza que no es nueva. Ya en 1975 el 90% de las mujeres islandesas secundaron una huelga similar que provocó cambios políticos (cuatro años después elegían a la primera presidenta de un gobierno europeo) y de políticas: Islandia tiene hoy en día algunas de las leyes más progresistas del mundo en igualdad. Esta llamada a la huelga tampoco se entendería sin la movilización de #NiunaMenos de Argentina (que el año pasado llamó a paros parciales que fueron seguidos en distintos lugares del mundo), ni sin las movilizaciones de las mujeres polacas, contra la eliminación de la ley del aborto en su país en 2016.

Sin embargo, esta es la primera vez que se convoca una huelga feminista a nivel mundial. En qué consiste y qué tengo que tienes que saber sobre ella, es lo que en esta artículo intentamos responder.

¿Por qué se habla de huelga feminista?

No se trata de una huelga al uso. Las organizadoras llaman a la huelga sólo a las mujeres y los paros no sólo serán laborales. Se pide, también, una huelga de cuidados, de estudiantes y de consumo. Se pretende que ese día, las mujeres dejen de hacer las actividades habituales (no sólo laboral), para demostrar que, "si ellas paran, se para el mundo". Por ello, la Coordinadora del 8M convoca a las mujeres a hacer huelga y pide que los hombres se tomen esa jornada como reflexión y que apoyen la el paro haciendo tareas que habitualmente suelen hacer ellas.

¿Quién puede hacer huelga laboral?

Legalmente cualquier trabajador que lo desee, puesto que los sindicatos no pueden diferenciar entre sexos. Los sindicatos han registrado la huelga y esto cubre a todas las personas. Tanto CCOO como UGT, se decantaron por llamar a paros parciales de dos horas por turno (de 11.30 a 13.30 por la mañana, de 16.00 a 18.00 en el turno de tarde y dos horas al comienzo de ese turno nocturno.). Otros, como CNT y CGT , registraron una jornada de huelga de 24 horas. Las organizaciones convocantes, sin embargo, llaman a una huelga de mujeres.

¿Significa esto que tengo que elegir? ¿Si en mi empresa es mayoritario un sindicato estoy obligada a parar parcialmente?

La huelga es un derecho que requiere una decisión personal. Nadie te puede obligar a hacer huelga o a no hacerla. La segunda decisión que deberás tomar es si la harás de forma parcial (paros de dos horas) o total (si te sumas a la huelga de todo el día). Legalmente puedes elegir cualquiera de las dos modalidades, al haber sido registradas por los sindicatos. La decisión es tuya.

¿Tengo que avisar a la empresa con antelación?

No. Tanto si decides hacer la huelga total de 24 horas o el paro parcial de dos, no estás obligada a comunicar a la empresa sobre tu decisión. La empresa no puede coaccionar a los trabajadores ni pedirles que hagan un listado de los que vayan a hacer huelga.

¿Puedo hacer huelga si en mi empresa no ha representación sindical?

Si. Una vez que los sindicatos han registrado la huelga, esta es legal para cualquiera que quiera hacerla. No es necesario que en la empresa exista reprsentación sindical.

¿Me pueden despedir por sumarme a la huelga?

No. La ley obliga a las empresas a respetar el derecho a huelga, y no podrás ser despedido por ese motivo porque será considerado como despido nulo. Si ocurriera, los sindicatos recomiendan no firmar ningún papel y pedir asesoramiento lo más rápido posible sobre cómo actuar, porque los plazos son muy ajustados.

¿Qué pasa con los servicios mínimos?

Como en toda huelga habrá servicios mínimos. La ley sólo los contempla en los servicios públicos y en aquellos "de inaplazable necesidad". Muchos de éstos son decididos por las propias comunidades autónomas, por lo que dependerá de dónde vivas. El transporte nacional (de aviones, por carretera o los ferroviarios), los decide el Ministerios de Fomento. Y aquí no ha habido acuerdo con los sindicatos. Los servicios mínimos propuestos por el ministerio son considerados abusivos por las organizaciones de trabajadores, y los han recurrido este pasado lunes. Renfe, por ejemplo, garantizará el 75% del servicio de los trenes AVE y de largo recorrido. Otro de los puntos en conflicto es el de instituciones penitenciarias. Según CCOO, se ha prohibido a los funcionarios abandonar estos centros y no se han negociado servicios mínimos, lo que para este sindicato supone una retención ilegal de trabajadores y no garantiza su derecho a huelga.

¿Si decido ir a trabajar y llego tarde, qué debo hacer?

Si decides no hacer huelga y, por motivos de transporte u otro, llegas tarde al trabajo, deberás asegurarte de justificarlo. Puedes pedir un certificado a la empresa de transporte firmado por un representante acreditado del servicio. Igual ocurre si vas al médico o cualquier otra circunstancia.

Si hago huelga ¿Repercute esto en mi salario?

Sí. Tanto se haces huelga de 24 horas, como si decides sumarte a los paros parciales, se te descontará una parte proporcional de tu salario. Si la huelga es de 24 horas también se suspenderá la cotización a la seguridad social de ese día. Es decir, se contará como un día no cotizado.

¿Puede otra persona hacer mi trabajos?

Las empresas pueden redistribuir las tareas de su personal para ajustar el trabajo de ese día, pero no pueden contratar personal específicamente para cubrir el trabajo de quién ha decidido sumarse a la huelga.

¿Si es una huelga de cuidados, qué hago con los hijos u otros dependientes?

En todos los casos en los que se pueda, las organizadoras recomiendan que se pida a los hombres de la familia o a amigos que asuman el cuidado de hijos y otras personas de la familia. En muchos barrios se han montado, además, espacios comunitarios donde se harán cargo de los niños durante distintos momentos del día. Necesitarás buscar información sobre esto en las páginas de la Coordinadora del 8M de tu barrio o ciudad. La página central del 8M es: http://hacialahuelgafeminista.org/

Si me quiero manifestar, ¿dónde busco información?

En muchas ciudades españolas se harán movilizaciones. La más numerosa se espera que sea la de Madrid, donde las organizadoras prevén congregar a un millón de personas. La convocatoria de Madrid arrancará en Atocha a las 19 horas. En Barcelona la convocatoria es a las 18.30 en el Passeig de Gràcia y en Valencia la marcha arrancará desde el Jardín del Parterre a las 18.30. Puedes buscar más información en la web de la Coordinadora 8M