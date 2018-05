Alfredo Bea Gondar, el exalcalde de la localidad de O Grove (Pontevedra) que provocó el secuestro judicial del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, ha presentado una demanda contra Público por una supuesta vulneración del derecho fundamental al honor. Bea Gondar demanda a este medio y también al periodista Juan Oliver, autor del artículo titulado "El exalcalde narcotraficante del PP que logró secuestrar un libro", publicado en esta web el día 21 de febrero, el mismo día que saltó la noticia del secuestro de Fariña.​

Bea Gondar, que aparece citado en Fariña por sus supuestos vínculos con el narcotráfico gallego, y que fue condenado en 2007 por el Tribunal Supremo por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la agravante de pertenencia a una organización criminal, alega que la publicación de dicho artículo le ha causado "un enorme perjuicio" al describirle como un "exalcalde narcotraficante".

El exalcalde argumenta en su demanda que "aunque fue procesado, jamás fue condenado por un delito de narcotráfico. Antes, al contrario, fue absuelto de dicha acusación por el Tribunal Supremo en Sentencia número 539/2006 de fecha 27 de abril de 2006". También afirma: "Por otra parte, nunca ha sido alcalde de la localidad de O Grove representando al PP".

Sin embargo, Bea Gondar no incluye en su demanda que sí fue condenado por blanqueo por la Audiencia Nacional a tres años de prisión, pena que el Tribunal Supremo amplió a cuatro años y siete meses en 2007.

La referencia a Bea Gondar como "narcotraficante" no responde ni a las causas penales en las que resultó absuelto, ni a los hechos que se mencionan en el libro Fariña, sino a la condena que le impuso el Tribunal Supremo en el año 2007 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la agravante de pertenencia a una organización criminal.

En cuanto a la afirmación de que "nunca ha sido alcalde de PP en O Grove", ​​es verdad que Bea Gondar fue alcalde de la localidad pontevedresa bajo las siglas de Alianza Popular (AP) y no del Partido Popular (PP), el nombre bajo el que se refundó posteriormente Alianza Popular. Pero esa circunstancia no sólo queda perfectamente aclarada en el propio artículo, sino que, además, si se hubieran utilizado las siglas AP (hoy en desuso) en el titular, éste no se habría comprendido bien por una gran mayoría de lectores que no conocieron el actual "PP" bajo su antigua denominación.

El artículo escrito por Juan Oliver contiene una información cierta, de interés y relevancia pública y bajo ningún concepto puede ser considerado una intromisión en el derecho al honor de Bea Gondar. Ante esta demanda, Público reivindica por tanto el derecho a la libertad de información pues recoge con rigor, veracidad y todo el respeto a la verdad judicial las primeras absoluciones y la condena a Bea Gondar, así como su estatus político.