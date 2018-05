Una manada feminista ha tomado la Puerta del Sol este 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. A golpe de "tranquila, hermana, aquí está tu Manada" y "no es abuso, es violación", el movimiento feminista de Madrid ha vuelto a mostrar su indignación con la sentencia de 'La Manada', que condena a los cinco jóvenes que violaron a una joven en los Sanfermines de 2016 por abuso sexual y no por agresión, al considerar que no existió "violencia" ni "intimidación".

Este miércoles, la comisión del 8-M de Madrid convocó una concentración a las 11.00 en la Plaza del Carmen, cerca de la Gran Vía. A la media hora del comienzo de la manifestación arrancaron los primeros cánticos de "nos vamos a Sol". Casi a las 12.00 tomaron camino de la plaza, pasaron por el cordón policial y llegaron a la Puerta del Sol, a la vez que se celebraban los actos oficiales del 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid: "Hoy no hay nada que celebrar", coreaban.

Los cánticos de las manifestantes han aumentado cuando ha comenzado la marcha militar del acto. Una presentación que, a pesar del sonido preparado, ha sido casi silenciada por los silbidos y por los gritos de "vergüenza".

Entre los cánticos de las manifestantes se han podido escuchar algunos como "de camino a casa, quiero ser libre, no valiente", "jueces machistas violan la justicia", "si tocan a una, nos tocan a todas", o "estamos en guerra, autodefensa feminista".

Escoltadas por una veintena de agentes de la Policía Nacional, las mujeres han entrado en la madrileña plaza al grito de "No es abuso, es violación" y "Tranquila hermana, aquí está tu manada", lo que ha llamado la atención del público que aguarda en la tribuna de invitados instalada con motivo de la conmemoración.

Las manifestantes, la mayoría ataviadas de color morado y con carteles, se han colocado tras el graderío situado para el público en general que quería seguir el desfile presidido por el presidente autonómico en funciones, Ángel Garrido.

Aunque suele ser un acto en el que reina el silencio mientras se escuchan los tambores y las cornetas, las protestas y el ruido de cacerolas de los manifestantes han roto el momento, a la vez que se podía escuchar "vergüenza", "fuera" y otros gritos de rechazo al fallo judicial como el popular "Yo sí te creo", en apoyo a la víctima de la que consideran una violación grupal en las fiestas de los Sanfermines.

El aspirante a liderar la lista de Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, y otros miembros de la formación morada, han abandonado el acto oficial del Dos de Mayo para acercarse a las manifestantes y mostrarles su apoyo.



En el patio central de la Real Casa de Correos, tras el discurso de Garrido y la entrega de medallas, se han llegado a escuchar los gritos de fuera mientras los asistentes, al principio, desconocedores de lo que estaba pasando, se miraban perplejos.

Una portavoz del Movimiento Feminista, Genma Gil, ha explicado a Efe que han recibido "muy mal" la sentencia que condena a nueve años de cárcel a cada uno de los miembros de La Manada, porque es "vergonzosa" y atenta contra la dignidad de las mujeres.

Gil ha dicho que los jueces tienen que saber "que no, es no", por lo que "lo seguirán diciendo donde haga falta, ante el Ministerio de Justicia o donde sea". "Que sepa el patriarcado que nosotras las mujeres tenemos la fuerza y somos capaces de cambiar las cosas y mover el mundo", ha añadido.

