Ana Pardo de Vera, directora de este medio, ha reivindicado este miércoles el periodismo feminista y de denuncia en la gala de los Premios Enfoque. Público, su directora, el medio asociado CTXT, y la colaboradora Cristina Fallarás, han recogido los premios enfocados por las prácticas periodísticas en la IV Edición de estos galardones.

"Quiero reivindicar el periodismo feminista -el periodismo que no es feminista no lo es-, y quiero reivindicar el periodismo de denuncia", ha señalado Pardo de Vera, quien ha recogido los galardones de Medio Enfocado, por Público, y de Periodista Enfocada. Asimismo, ha "agradecido" a todas aquellas personas que "nos coaccionan y que no nos dejan hacer nuestro trabajo porque ellos son los que nos dan gasolina". En el mismo acto, la directora de Público ha sido galardonada con la 'Lupa especial del público'.

El director de CTXT, Miguel Mora, ha dado las gracias a este diario y a la periodista Cristina Fallarás "por tener siempre la antena democrática y la mochila ética", ha comentado tras recibir la distinción de Medio Enfocado.

Cristina Fallarás ha asegurado, después de recibir el premio a Periodista Enfocada, que "no hay nada que dé más miedo que los periodistas no podamos comer por nuestro oficio". Para la también colaboradora de Público, "el periodismo tiene que ser una profesión que permita a una mujer ser madre y periodista", ha criticado.

"Me gusta ver que cada vez hay más medios de comunicación y más periodistas que trabajan para construir un mejor periodismo. Es de agradecer como ciudadano y como lector", ha comentado el subdirector de Eldiario.es, Juan Luis Sánchez, al recibir el premio a Medio Enfocado.

Jordi Évole, distinguido como Periodista Enfocado, ha agradecido, irónicamente, a la lideresa del PP, ya que "gracias a Esperanza Aguirre, descubrimos la trama Gürtel".

Cristina Pardo, también Periodista Enfocada, ha mencionado a su jefe de Al rojo vivo, Antonio García Ferreras, quien ha sido condecorado con el premio a Periodista Desenfocado, y ha criticado: "Es imposible ser un periodista enfocado con un jefe desenfocado".

El director del programa de radio Carne Cruda, Javier Gallego, galardonados con los premios a Mejor Programa y Periodista Enfocado, ha apuntado que los periodistas enfocados "tenemos que entornar un poco los ojos para ver todas las grietas y rincones que el periodismo actual no ve".

La gala de entrega de la IV Edición de estos galardones, presentada por los actores Carmen Mayordomo y Manuel De, ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta distinción reconoce, un año más, la función social del periodismo, concretada en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los ideales de justicia social, género y medio ambiente.