La Unión Europea restringirá casi por completo el uso de los pesticidas que están acabando con millones de abejas y otros insectos polinizadores en Europa. Se trata de la clotianidina, el imidacloprid y el tiametoxam, tres insecticidas neonicotinoides fabricados por Bayer y Syngenta que fueron autorizados en la UE en 2005 y parcialmente limitados en 2013 por su daños a las poblaciones de abejas. Ahora, y en base a un último estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicado en febrero que confirmó el grave perjuicio de estos químicos para los insectos polinizadores, la Comisión ha decidido ampliar ese veto.

La nueva regulación a la que una mayoría de gobiernos de la UE ha dado el visto bueno este viernes implicará la total prohibición del uso de estos tres pesticidas en espacios al aire libre, donde se usan de forma mayoritaria, aunque se seguirá permitiendo su uso en invernaderos permanentes. Antes sólo se había limitado su uso en cultivos atractivos para las abejas como el maíz, la colza o el girasol, pero ahora el veto afecta a cualquier tipo de cultivo. La normativa entrará en vigor a finales de año, según ha anunciado la Comisión Europea en un comunicado.



La desaparición masiva de abejas y de otros polinizadores es un fenómeno que afecta al continente desde hace unos 20 años, especialmente a los países más al sur, como España, y al que los científicos han dedicado multitud de investigaciones. Aproximadamente el 90% de las especies de plantas con flores y el 75% de los cultivos en el mundo dependen de la polinización animal para sobrevivir, por lo que el declive de estos insectos implica graves riesgos para la la alimentación de la humanidad y la conservación de la biodiversidad. En Europa, el 37% de las poblaciones de abejas está en declive y el 24% en peligro de extinción, según la Coalición para la Conservación de los Polinizadores, de la que España forma parte desde 2016.



Aunque su desaparición no es responsabilidad sólo de los pesticidas —entre las causas también se cuentan los cambios en el uso de la tierra, las prácticas de agricultura intensiva, las especies exóticas invasoras, los patógenos, el cambio climático o las enfermedades y plagas— el efecto nocivo para las abejas de los insecticidas conocidos como neonicotinoides ha quedado científicamente avalado en multitud de estudios desde hace tiempo. Por eso la UE restringió parcialmente su uso en 2013. Y lo amplía ahora, tras quedar completamente confirmado por la EFSA.

Los tres químicos prohibidos por la UE no son los únicos pesticidas neonicotinoides que se usan en Europa. También el acetamiprid y el thiacloprid contienen esta sustancia activa, pero no han sido prohibidos. La EFTA considera que el primero conlleva "un bajo riesgo" para las abejas y el segundo está en revisión por ser un disruptor endocrino. No obstante, la organización Greenpeace considera que en Europa, uno de los lugares más afectados del mundo por el fenómeno de la desaparición de abejas junto a Norteamérica, se usan hasta 7 pesticidas dañinos para estos insectos.

