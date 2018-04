Decenas de miles de personas han salido a las calles en toda España para protestar contra la sentencia a los cinco miembros de 'La Manada', condenados a 9 años de prisión. Con lemas como ‘no es abuso, es violación’ o ‘si no digo sí, es violación’ denunciaban que se les debe condenar por abusos sexuales y no por delito de agresión.

La concentración en Madrid ha comenzado ante el Ministerio de Justicia, en la Calle de San Bernardo. Tras ser desconvocada, la marcha ha continuado hacia la Puerta del Sol, para luego hacer escala frente al Congreso, donde han protagonizado una sentada. Finalmente la movilización se ha disuelto a su llegada a Atocha. “Pedimos un revisado de la pena y mayor justicia para las mujeres, no solo en este caso, sino en todos los que hay”, declara a Público una de las mujeres concentradas.

Iñigo Errejón, diputado en el Congreso por Podemos, presente en la movilización, cree que la sentencia de este jueves “es un mazazo contra todas las mujeres de nuestro país. El pasado 8 de marzo el movimiento feminista nos colocó en el siglo XXI y este dictamen parece que nos quiere devolver a la Edad Media, es una vergüenza, es aterrador”. El que fuera portavoz de la formación morada declara a Público que “afortunadamente esto ya no pasa en silencio, sino que despierta esta reacción”, refiriéndose a la gran cantidad de personas que se han concentrado en toro el territorio español.

Errejón cree que la condena solo por abuso y no por violación "es una vergüenza"

“Hay que cambiar el código penal y hay que dar más medios a la justicia para instruir la lucha contra la violencia machista”, ha afirmado Errejón. Cree que la condena solo por abuso y no por violación "es una vergüenza que han firmado unos jueces que en mi opinión se han equivocado drásticamente”.

Varias manifestantes protestan en Madrid contra la sentencia a 'la manada', portando carteles con las caras de los jóvenes condenados por abusos a una chica en Pamplona, condenados por abusos sexuales, pero no por agresión.- JAIRO VARGAS

Una de las asistentes a la concentración explica que lo sucedido en los sanfermines de 2016: “Es una violación, hay pruebas, mensajes, vídeos… ellos lo han reconocido en sus conversaciones y aun así los jueces dicen que no es una violación, están mintiendo”.

‘Tranquila hermana, aquí está tu manada’, gritaban las concentradas que defienden la versión de la víctima. “No hace falta que te insulten, no hace falta que te fuercen, eran cinco contra la víctima y aun así siguen diciendo que no había intimidación”, denuncian visiblemente enojadas.



Concentraciones masivas en toda España

En el resto de España las convocatorias han sido tan masivas como en la capital. La indignación que ha generado esta sentencia se ha hecho oír en múltiples plazas de todo el país. Bajo epígrafes diversos, los manifestantes se han dado cita visiblemente molestos con la decisión judicial. Es el caso, por ejemplo, de la concentración que ha tenido lugar a media tarde en la Plaza Consistorial de Pamplona, ciudad en la que horas después de cometerse la agresión ya se rechazaron las agresiones sexistas.

En Sevilla, provincia en la que nacieron los cinco condenados, cientos de personas se han reunido a las puertas del Ayuntamiento, convocados por el colectivo 'Alerta Feminista' con pancartas en las que se podía leer 'Ni olvido ni perdón para La Manada' o 'Vosotros, machistas, sois los terroristas' con los que han mostrado también su desacuerdo con la sentencia de la Audiencia navarra.

Las mismas demandas se ha escuchado en la plaza del Ayuntamiento de València en el acto secundado también por la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; la portavoz municipal socialista, Sandra Gómez; y el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset.

La alcaldesa, Ada Colau y otros político han coreado las consignas 'Yo si te creo' o 'La Manada somos nosotros'

En Barcelona, la alcaldesa, Ada Colau y otros políticos como los diputados autonómicos Ernest Maragall o Jenn Díaz, han coreado las consignas 'Yo si te creo' o 'La Manada somos nosotros', junto a miles de personas que han abarrotado la plaza de Sant Jaume de la ciudad condal en protesta por la sentencia.

Millares de personas, sobre todo mujeres, han salido a las calles de las capitales vascas para criticar el auto judicial, en las que han estado presentes numerosos dirigentes políticos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos, como Andoni Ortuzar (PNV), Idoia Mendia (PSE-EE) o Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu).



En Murcia y Cartagena, centenares de personas, en su mayoría mujeres jóvenes, han mostrado su indignación por el fallo al grito de 'La noche y la calle también son nuestras', 'Ni la tierra ni la mujer son objeto de conquista'.

La protesta por la sentencia de 'La Manada' también se ha escuchado en las plazas de Zaragoza, Coruña, Oviedo, Huesca, Valladolid o Tenerife, entre otras muchas ciudades españolas, algunas de ellas con participación multitudinaria.