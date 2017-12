Mariló Montero lo ha vuelto a hacer. Esta vez, con un tema tan crucial como el machismo, y además en plena revolución feminista. De la creadora de "yo no querría recibir un trasplante de un órgano de un asesino" y "¿qué hay dentro del coche fúnebre de Sara Montiel?", llega... "Tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista". Así lo ha recogido Europa Press en su sección Chance, en una entrevista a la presentadora de televisión.

Mariló Montero: "Hay que defender el machismo desde un buen punto de vista"https://t.co/AtrHjphd9P — Público (@publico_es) 18 de diciembre de 2017

Montero, que acaba de recibir el premio a Periodista del año 2017, comenzaba destacando lo positivo que es que ahora salgan a la luz los abusos que reciben las mujeres cuando el o la periodista le preguntaba por su opinión sobre el caso de La Manada. Podría haberlo dejado ahí, pero una serie de comentarios a cual más desconcertante vineron a continuación: "Afortunadamente estamos ahora conociendo esas desgracias y nos hacen luchar contra ellas, por eso tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista, que es que los hombres nos defiendan a nosotras".

La cosa no queda ahí. En la siguiente pregunta, la presentadora señala que "las mujeres no somos heroínas" porque no se revela el nombre del agresor al denunciar los abusos recibidos por miedo a ser despedidas.

Las redes sociales no han tardado en echarse encima de la presentadora por sus declaraciones.

"La periodista reivindica un machismo en el que "los hombres nos defiendan a nosotras" ". Las mujeres no necesitamos más actitudes paternalistas, sra. Mariló Montero. Necesitamos ANIQUILAR el machismo, porque bajo ningún concepto el machismo tiene ni un atisbo de decencia. https://t.co/sxQtZaXpjo — Rø¢κα Røłłα Dяαıκø (@Draiko_RockRoll) 18 de diciembre de 2017

El machismo no tiene defensa Mariló. M. Hay tan buenos periodistas en el paro.... Qué mal — emage ????????⭐️????????✏️???????? (@GemmaVerdos) 18 de diciembre de 2017

Da pereza decirle a los descerebrados como Mariló Montero que no existe un machismo bueno, como no existe un racismo o un fascismo bueno. https://t.co/fZbJBNpucU — Isabel (@333Anonima) 18 de diciembre de 2017

No quiero que nadie me defienda, quiero que no me ataquen. No hay nada bueno en el machismo. pic.twitter.com/N1zjnf5rnF — M. I CH (@mpausof) 18 de diciembre de 2017

¿Y qué buen punto de vista tiene el machismo?...igual no sabe de lo que está hablando https://t.co/xkiVqcyapX — Gonzalo Boye (@boye_g) 18 de diciembre de 2017

