Sucesos tan terribles como la muerte de Gabriel, el niño desaparecido hace dos semanas en Almería, muestran lo peor y lo mejor del ser humano. Lo hemos visto estos días, con la reacción de solidaridad de miles de personas y el ejemplo de la increíble sensatez de su madre. También hemos visto la peor cara de la sociedad con mensajes de odio, xenofobia, racismo y titulares demenciales publicados por algunos medios.

-Los titulares más demenciales de la prensa tras la muerte de Gabriel

Ahora, tristemente, volvemos a ver la cara más enfermiza de los medios de comunicación en las palabras de Federico Jiménez Losantos y en un texto del pseudomedio Periodista Digital.

El presentador de ‘Es la mañana de Federico’, en Es Radio, se despachó en su programa del pasado lunes mezclando la muerte de Gabriel con el 8M para acabar concluyendo que “las mujeres matan”.

Para empezar, Losantos resumió una de las mayores movilizaciones que ha vivido nuestro país en los últimos años (con decenas de miles de personas en todas las ciudades), como “una especie de monumental acto de fe, inquisitorial […] protagonizada por muchachitas apenas alfabetizadas que decían guarradas en la puerta de Zara y provectas señoras que juraban que los hombres son malos”.

Con la verborrea que le caracteriza a la hora de escupir odio, pasaba a hablar así del caso Gabriel:

Posteriormente concluye:

“¿Y no habíamos quedado en que la violencia en España era masculina? ¿En que las mujeres no mataban? ¡Pues matan!” .

Por si fuera poco, Periodista Digital, el medio dirigido por Alfonso Rojo, que entre otras cosas insulta continuamente a algunos protagonistas de sus textos, ha recogido las palabras de Losantos, ofreciéndonos otro de los titulares más bochornosos de los últimos días: “Losantos 'pasea' a la asesina de Gabriel por el morro de las feministas: ‘¿No habíamos quedado en que las mujeres no matan?’”. Todo ello teniendo la desfachatez de hacer un montaje fotográfico con una imagen del 8M, Losantos y Gabriel.

Por si fuera poco, lo acompaña de un antetítulo en el que afirma que “la brutal muerte de Gabriel a manos de una mujer pone en entredicho al feminismo radical”.

Muchos usuarios de Twitter han criticado la noticia y las palabras de Losantos denuciando su "impresentable periodismo de quinta":

Me parece deplorable k este señor aproveche esta tragedia para hacer femagojia barata.El mismo se retrata.

— El nombre no puede estar en blanco (@Defaultxpz) 12 de marzo de 2018

Los que matan son asesinos.

No creo que la cantidad de mujeresque salieron el 8 de marzo no condenen esto.

No hagan demagogia, el tema es bastante triste para utilizarlo.

— Iluminacion Sanz (@IluminacionSanz) 13 de marzo de 2018