Susto de las redes con Albert Rivera: “Ha hecho un discurso peligrosísimo que sentó las bases de cosas espantosas el siglo pasado”

Este domingo por la mañana, Ciudadanos ha inaugurado su nueva plataforma de participación para la gente: España Ciudadana. La formación naranja ha celebrado un acto en Madrid al que han asistido casi 2.000 personas, con otras tantas que han tenido que quedarse a las puertas por límites de aforo.

Albert Rivera —líder inequívoco del partido— entre cánticos de oda al patriotismo y una marea ondeante de banderas de España, ha hecho un emotivo discurso que, a quienes han asistido al evento, les ha arrancado la emoción del alma. "Yo no veo rojos y azules; yo veo españoles", introducía Rivera su casi poema dedicado a la unidad nacional. Y proseguían, asi, los versos entonados por el líder:

"Yo no veo, como se dice, gente urbanita y gente rural; yo veo españoles".

"Yo no veo jóvenes o mayores; yo veo españoles".

"Yo no veo trabajadores o empresarios; yo veo españoles".

"Yo no veo creyentes y agnósticos; yo veo españoles".

Rivera culminaba así su llamada a la movilización del pueblo, proponiendo "una visión de una España futura, que, aunque sea futura, está al llegar. Ya está aquí la España Ciudadana: únete". Y allí, la sala entera rompía en aplausos.

Recorriendo España yo no veo ‘rojos’ y ‘azules’, veo españoles; no veo jóvenes y mayores, veo españoles; no veo creyentes y agnósticos, veo españoles. Vamos a unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación. #EspañaCiudadana ???????? pic.twitter.com/cb2Q6gSIJf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 20 de mayo de 2018

Sin embargo, a muchos otros, las palabras del representante político les arrancaba una suerte de indignación y temor que no han dejado de hacer visible en la red social Twitter: la Falange, el Make America Great Again de Donald Trump, o Hitler han sido algunos de los ejemplos que los tuiteros —algunos de ellos representantes políticos, como Echenique o Rufián— han encontrado para establecer sus analogías con el discurso del líder naranja. "Aznarismo anticatalán", "la ultraderecha", "nacional-populismo" o "lepenismo"...

Pongo esto aquí por si no entiendes bien lo de #EspañaCiudadana pic.twitter.com/qhOOEyiFej — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 20 de mayo de 2018

Echas un poco del "Make America Great Again" de Trump, un poco de expulsar adolescentes gitanas à la Valls, lo rebozas bien con aznarismo anticatalán y mucha bandera, le echas una pizca de congreso de coaching marca de la casa, 20min al horno, ¡et voilà!: #EspanaCiudadana — Pablo Echenique (@pnique) 20 de mayo de 2018

Hoy, Albert Rivera ha hecho un discurso peligrosísimo que sentó las bases de cosas espantosas el siglo pasado. Se debe decir alto y claro: Ciudadanos es la ultraderecha. No tienen nada de moderno, ni de centro, ni de regenerador, sino todo lo contrario. Alerta. #EspañaCiudadana — Albert #PaísValencià (@_Gafas_y_reloj_) 20 de mayo de 2018

“La España sin complejos. La España que vuelve a liderar en el mundo” Albert Rivera y su Make Spain Great Again #MSGA #EspañaCiudadana — AntonioMaestre???? (@AntonioMaestre) 20 de mayo de 2018

El mitin de @Albert_Rivera de hoy en la presentación de #EspañaCiudadana ha sido una demostración de nacional-populismo de tinte tercerista. El centro ha dejado de ser el lugar común y ahora es el "españoles". Unidos con un objetivo común. — AntonioMaestre???? (@AntonioMaestre) 20 de mayo de 2018

Cuando mezclas la estética liberal con la moralina patriótica y la literatura de autoayuda, te sale un lepenismo de provincias como el de #EspañaCiudadana. El noble arte de la disputa política reducido a fanatismo de final deportiva. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 20 de mayo de 2018

Vale: tenemos bandera de España gigante, constantes menciones a ETA y a los independentistas catalanes como artífices de un "golpe de Estado". Para ser definitivamente más de derechas que el PP falta Venezuela, y quizás recuperar el himno de Marta Sánchez #EspañaCiudadana — AlejandroLdeMiguel (@Alopezdemiguel) 20 de mayo de 2018

La historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. #EspañaCiudadana pic.twitter.com/KsOpKF7A3F — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 20 de mayo de 2018

¿Cómo alguien puede ser manipulado y caer en una secta? ¿Cómo Hitler llegó al poder con los votos de la masa? Interesantísimo vivir la respuesta a estas preguntas con un ejemplo real en la actualidad: #EspañaCiudadana — Manu · Jon H (@JonacheMM) 20 de mayo de 2018

Pero además de todo eso, las redes no han olvidado dedicar una parte de su espacio digital a la otra protagonista de la jornada, la estrella brillante, aquella a la que todos, incluido Albert Rivera, estaban esperando: Marta Sánchez y su inigualable versión lírica del Himno de España.

Eso sí, una vez clausurado el evento, Cs debe ponerse a trabajar en esa su España Ciudadana.

Que ya mañana es lunes.