¡Ya es lunes!

Este domingo acabó el Mundial de fútbol de Rusia...

Francia se proclamó Campona del Mundo

¿Cómo van esas vacaciones? Aprovechad y disfrutar de esos pequeños placeres del verano

A algunos se les acaban ya los días...

El que podría estar a punto de salir de vacaciones es Franco.

La Fundación Franco está que se sube por las paredes, claro

Este domingo cientos de fascistas protestaron contra la exhumación de los restos del dictador

Tenemos imágenes

Remember Jóvenes con Rajoy? This is them now. Feel old yet? pic.twitter.com/xsdKe9dAsV

— Roboz (@LI3PeO) 15 de julio de 2018