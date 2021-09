El capitán de la selección de futbol de Finlandia, Tim Sparv, ha publicado una carta en el periódico The Players Tribune en la que habla de las violaciones de derechos humanos por parte Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo del próximo año. La carta, que ha difundido también a través de su cuenta de Twitter, va dirigida a todos los entrenadores, jugadores, federaciones de fútbol, periodistas, seguidores del deporte y a "cualquiera que simplemente se preocupe por los derechos humanos". En ella, Sparv explica que lleva más de dos años aprendiendo sobre la situación en Qatar y que pronto se podría estar jugando en estadios que han costado vidas de trabajadores.

"Sé que estoy escribiendo este artículo con muchos años de retraso. Sigo pensando, ¡Ah! ¿No podríamos haber abordado esto hace cinco años? Quizás podríamos haber cambiado algunas de las decisiones que se tomaron y mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes. Quizás incluso podríamos haber salvado vidas. J***. Nos despertamos demasiado tarde. Me desperté demasiado tarde", escribe el jugador profesional.



Búsqueda de información sobre Qatar

Durante su relato, Sparv explica que empezó a reflexionar sobre lo que ocurre a diario en Qatar gracias a que su compañero Riku Riski se negase a asistir a un viaje organizado a dicho país.

Aunque el equipo sí que asistió a ese viaje, a la vuelta la plantilla se dio cuenta de lo ocurrido y decidió no realizar más concentraciones en Qatar, pero, según cuenta el capitán, necesitaba más información y decidió contactar con FIFPRO, una organización que representa a más de 65.000 futbolistas profesionales en todo el mundo. Fueron ellos los que le brindaron toda la información posible y le pusieron en contacto directo con algunos trabajadores de Qatar a través de una encuentro digital, reunión que no hizo más que confirmar sus peores sospechas.



"Alzar nuestras voces juntos"

En la última parte de la carta, el capitán de la selección finlandesa anima a todos los jugadores que participan en el mundial a que piensen en cómo se está tratando los trabajadores migrantes y cómo se ven afectadas sus familias. "Pensad en el privilegio que tenemos como jugadores y el poder de nuestras plataformas. Esos trabajadores no tienen el mismo privilegio, pero podemos apoyarlos contando sus historias y alzando nuestras voces juntos".

La carta finaliza con un mensaje claro: "Quizás algunas personas abusarán de ti por alzar la voz, quizás lo harían de cualquier manera. Tal vez tengas que responder algunos correos electrónicos y algunas llamadas telefónicas. Pero cuando se escriba la historia de este Mundial, estarás en el lado correcto".



Una vista general del Estadio Internacional Khalifa, el primer lugar terminado que albergará una parte de la Copa Mundial de la FIFA 2022 -Michael Kappeler / Europa Press.

Miles de muertos

Una investigación de The Guardian desveló qué más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Blangadesh y Sri Lanka habrían perdido la vida en Qatar desde que comenzaron las obras para ser la sede de la Copa del Mundo. Gracias a datos recabados a partir de fuentes gubernamentales, pudieron dilucidar que desde diciembre del 2010 han fallecido una media de 12 trabajadores migrantes de dichos países cada semana. No obstante, la cifra de fallecidos es mayor ya que las cifras no incluyen las de otros países que realizan trabajos allí.



Protestas de varios equipos

Ya son varios los equipos que han protestado por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Qatar y han pedido que se cumplan los derechos humanos. Alemania, Noruega y Holanda han sido algunos de los países que han querido poner el foco en la problemática existente en Qatar.