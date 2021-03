Pacma pide al Gobierno que permita la acusación popular en los delitos relacionados con animales

El Partido Animalista (Pacma) ha presentado al Gobierno sus propuestas para el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellas que se permita la acusación popular a los partidos políticos en los delitos relacionados con los animales.

Pacma presentó sus propuestas el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno abrió un periodo de consulta pública, pero fueron desoídas, como las de otras entidades de protección animal. Por ello, la formación animalista las ha vuelto a presentar para defender a los animales en los tribunales.

El anteproyecto legislativo no incluye ni una sola referencia a los animales y sí a las especies protegidas de la flora silvestre, por lo que el Partido Animalista entiende que "el Gobierno ha eliminado a los animales deliberadamente de este texto".

"Desde el Partido Animalista llevamos años ejerciendo la acusación popular en numerosos procesos por delitos de maltrato animal, exigiendo justicia por muchos animales a los que nadie hubiese defendido; animales anónimos, que no tienen a nadie que se preocupe por ellos. Por ello, no entendemos que ahora se nos impida personarnos como acusación. Este anteproyecto no sólo ignora a los animales, sino que los perjudica deliberadamente", señaló Laura Duarte, presidenta de Pacma.

Para esta formación, es "inadmisible" que se limite la acción popular, crucial en casos como los delitos relacionados con animales, y se otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación en las causas penales.

"De impedirse la acusación popular en este tipo de casos, aquellos animales cuyos maltratadores sean precisamente sus propietarios quedarían completamente desamparados ante la ley; nadie pediría justicia por ellos", afirmó.