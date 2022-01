Seguro que si tienes un minino en casa te ha pasado alguna vez que te da algún que otro mordisco. No debes preocuparte porque es de lo más normal, pero puede deberse a diferentes causas que es conveniente distinguir para asegurarte de su bienestar y darle lo que necesita.

Si no lo tienes muy claro, toma nota de los siguientes motivos. Hoy te contamos por qué te muerde tu gato para que comprendas un poco mejor a este miembro de la familia de cuatro patas.

¿Por qué me muerde mi gato?

Tu gato tiene miedo

Uno de los motivos por los que es posible que te muerda tu gato es porque tiene miedo y, si es así, lo más conveniente es que lo tranquilices. Y es que los gatos se defienden mordiendo a su atacante cuando se sienten acorralados o perciben una amenaza, por lo que es una forma de defensa instintiva. Así que si hay alguna cosa que puede provocar su miedo, elimínala si puedes y tranquilízalo.

Marca su territorio

Al igual que los perros, los gatos se caracterizan por ser animales territoriales, por lo que si perciben que se está invadiendo su espacio, se mostrarán desafiantes y morderán para defenderlo. Esto sucede así con otros gatos, pero también con las personas, especialmente, cuando perciben que hay un nuevo miembro en la familia o cuando se sienten desorientados por un cambio de espacio o remodelación en el hogar o incluso tras una mudanza.

Y es que romper su rutina puede provocar que te acabe mordiendo. Así que ten cuidado a la hora de interrumpir sus hábitos o trastocarlos por completo, tanto al cambiar de sitio el lugar donde come o donde duerme o introducir otro animal en casa. Tienes que tener cuidado ante estas situaciones de estrés o ansiedad que también conducirán a que te muerda.

Tu gato está jugando

Fuente: Pixabay/Wilhk

También es posible que tu gato te mordisquee simplemente porque está jugando contigo. No obstante, cuando les sale ese lado cazador tan instintivo que los caracteriza puede que te suelte un buen mordisco. Lo mejor es que tengas una buena remesa de juguetes para que os podáis divertir juntos poniendo a salvo tus dedos. Elige aquellos que resulten llamativos y capten su atención. Pueden ser tan sencillos como una pluma o un cordón.

Recuerda que para prevenir este problema lo más recomendable es que te acostumbres a jugar con él desde pequeño usando algún juguete y no lo habitúes a jugar con tus dedos. Mientras no sea nada más que un gatito, sus mordisquitos te harán gracia y no te importarán, pero cuando tenga mayor tamaño no entenderá por qué le riñes cuando estáis haciendo lo mismo al jugar. Evita esto ofreciendo a tu compañero de juegos algunos objetos para divertiros desde un principio.

No quiere mimos

Fuente: Pixabay/wilkernet



Cierto es que los gatos pueden llegar a ser muy zalameros, pero no todos disfrutan por igual de mimos y caricias, así que tendrás que estar atento a su lenguaje corporal para ver si a tu minino le gustan o no este tipo de atenciones.

Si no le gustan las caricias o está hartos de ellas o simplemente en ese momento no le apetece recibirlas, puede que te muerda, para el caso de que no hayas advertido las señales de indiferencia o de advertencia anteriores para que no lo molestes más. No te preocupes, que cuando quiera más, correrá raudo y veloz y se restregará contra ti para que le des unas cuantas.

Mordiscos de amor

Fuente: Pixabay/Vicrain

Aunque puede que te sorprenda, tu gato puede morderte por amor. Este tipo de mordiscos son suaves y puede dártelos cuando lo acaricias o cuando se siente abrumado por los muchos mimos recibidos. No lo agobies y respeta su espacio.

Será muy importante que prestes atención a su comportamiento y lenguaje corporal en este caso, puesto que incluso puede suceder que esté muy aburrido y simplemente quiera demandar de esta forma tu atención para que juegues con él.

Tu gato está enfermo

Por último, debes tener en cuenta que puede que tu gato te muerda como una reacción ante el dolor, algo a lo que deberás estar bien atento para ponerle remedio y llevarlo al veterinario cuanto antes. Puede que padezca alguna patología o enfermedad que le provoque dolor, y morder sea simplemente una reacción para combatirlo. Sucede con enfermedades como el hipertiroidismo o la inmunodeficiencia felina, pero también en los casos de artrosis en gatos mayores. Al acariciarlo, le provocarás dolor sin ser consciente de ello y te morderá y arañará.

Si tienes claro que los mordiscos no tienen nada que ver con los apartados anteriores y crees que puede tratarse de este último caso, lo mejor es que acudas al veterinario para consultarle y poder descartar cualquier tipo de patología. Y, en caso de padecerla, ponerle remedio cuanto antes.