Madrid es la ciudad con más muertes por dióxido de nitrógeno (NO2) de Europa. Así lo revela un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con investigadores del Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) y de la Universidad de Utrecht, que ha estimado por primera vez la carga de mortalidad atribuible a la contaminación del aire en más de 1.000 ciudades europeas. En el área metropolitana de Madrid se encuentra la mayor proporción observada de dióxido de nitrógeno en toda Europa, asociado al tráfico rodado y causante de hasta un 7 % de la mortalidad "natural" en la ciudad.

Los resultados globales indican que si todas las ciudades analizadas fuesen capaces de cumplir con los niveles de NO2 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se podrían evitar 51.000 muertes prematuras cada año, respectivamente.



Las ciudades que acompañan a Madrid en la lista de urbes con mayor carga de mortalidad por NO2 son: Amberes, Turín, París, Milán y Barcelona. El trabajo también sugiere que la legislación europea actual no protege suficiente la salud de las personas, por lo que consideran los investigadores que los límites máximos permitidos de NO2, deberían ser revisados.

Precisamente por registrar altos niveles de NO2, Madrid ha activado en los últimos cuatro días el "escenario 1" del protocolo anticontaminación y ha limitado la velocidad de los vehículos en algunas vías.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmaba hace unas semanas que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid, añadiendo que no quiere que "se cree una alarma de salud pública porque no la hay". Ni el estudio publicado por The Lancet ni los últimos datos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) le dan la razón: la AEMA ha estimado que la polución dejó 34.300 muertos en el país durante 2016.