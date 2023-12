Estas han sido las búsquedas de Google más repetidas en España durante 2023

El buscador de internet más popular del mundo, Google, ha dado a conocer los términos más buscados durante 2023. En España, las cuestiones relacionadas con las elecciones generales, los pactos de investidura de Pedro Sánchez o el caso Rubiales han sido lo que más ha interesado a los internautas.

Es por ello que términos como "amnistía" o "lawfare", para saber qué son y lo que significan, se han colocado entre los más buscados en internet durante este último año.

Eventos como el Mundial de fútbol femenino han captado mucha atención en el último año, por lo que las futbolistas Jennifer Hermoso, Olga Carmona, Salma Paralluelo y Alexia Putellas se encuentran en la lista de las deportistas más buscadas.

Lo mismo ha ocurrido con las elecciones generales del 23J, que han sido foco de muchas dudas, especialmente en cuestiones como las mesas electorales o el voto por correo, dado que coincidían con periodo vacacional. Es por ello que entre lo más buscado se han situado dudas reaccionadas con "cómo van las elecciones", "cómo saber si me ha tocado mesa electoral", "cómo votar por correo", "cómo saber dónde tengo que votar", "cómo se vota" y "cómo pedir el voto por correo".

Si las búsquedas de los internautas sirven para radiografiar los asuntos que más han interesado en España durante los últimos meses, las noticias que han definido esas tendencias han sido, por este orden: la IA ChatGPT, las elecciones generales del 23J, la copa mundial femenina de fútbol, Rubiales, Israel, María Teresa Campos, la cantante Shakira, el futbolista Mbappé, el actor Matthew Perry, o la ex marquesa de Cubas Marta Chávarri.

En la búsqueda del porqué de las cosas, encabeza "por qué" se produce la guerra "entre Israel y Gaza", la razón por la que regalan flores amarillas el 21 de septiembre; "por qué Twitter se llama X"; "por qué se adelantaron las elecciones generales"; "por qué se cancela Sálvame", "por qué no llueve"; "por qué no está Lara Álvarez en Supervivientes"; "por qué no me baja la regla", "por qué sudo tanto", o "por qué se hace el Ramadán".

Y a la hora de introducir términos para conocer "qué es", los más tecleados en el buscador durante los últimos meses han sido amnistía, lawfare, botulismo, Hamás, sinestesia, tiña, la Kings League, kibutz, sibo y gestación subrogada, según ha dado a conocer la multinacional tecnológica.

Entre lo más popular del ámbito cultural se han situado Shakira, María Jiménez, Tina Turner o Carmen Sevilla, en él apartado musical. En el cine han destacado Oppenheimer, Barbie, As bestas o Avatar 2. Mientras que entre las series y programas de televisión las más populares han sido La isla de las tentaciones, El cuerpo en llamas, The Last of Us o Supervivientes.