'Acción comadres' lleva al Teatro del Barrio la cotidianidad de una charla entre mujeres

Nueve mujeres se sientan alrededor de una mesa. Nueve mujeres de edades distintas, distintas historias y procedencias dispares, comparten mantel y experiencias. Lo hacen periódicamente en reuniones improvisadas alrededor de un plato de lentejas o un pica pica y se reconocen un muchos de los relatos de las otras, aunque nunca hubieran hablado de ellos con otras personas. Mujeres que se desnudan, se descubren, se consuelan, se gozan... y, sobre todo, se ríen y bailan.

Siempre lo hacen en la intimidad, sabiéndose seguras. Sin embargo, el próximo 18 de junio lo harán en público en el Teatro del Barrio de Madrid. El título de la puesta en escena no es baladí. Acción Comadres es un diálogo entre mujeres en el espacio íntimo llevado al público en el que exponen su intimidad a traves de relatos compartidos.

No se trata de una obra de teatro. Sino de una acción feminista llevada a cabo por un grupo de mujeres que no tienen formación teatral o artística.

"Las mujeres sentadas en el escenario no actúan, no existe un libreto previo, ni escrito alguno. Sencillamente se sientan a la mesa y dialogan sobre los asuntos que habitualmente les ocupan. Del placer sexual al trabajo, de la explotación del tiempo al cuerpo, de las agresiones sufrida y también de la jocosidad que producen las miserias y ridículos que jalonan su día a día", explican.

Entre las participantes de este primer experimento figuran Cristina Fallaras (escritora y periodista), Karmele Marchante (periodista y escritora), Violeta Assiego (abogada y activista), Zinnia Quirós (abogada y economista), Lydia Aguirre (periodista), Cristina Abelló (productora), Marisa Kohan (periodista) y Amparo Sánchez (cantautora). La actriz y directora María Botto es quién coordina a este grupo, aunque su papel no es el de directora puesto que no se trata de una apuesta actoral.

"Se trata de irrumpir en lo público con nuestra intimidad. Algo similar a lo que ocurrió en el #metoo o con #cuentalo, aunque estas iniciativas de contar lo colectivo estaban centrados en relatar la violencia. En Acción Comadres, la temática es abierta. Sencillamente es dialogar en público como lo hacemos en el ámbito privado, lo que crea un relato paralelo. En el fondo, subimos al escenario nuestras realidades, desde la sexualidad hasta lo laboral o la infancia. Ahí, claro, el machismo es omnipresente. Pero las miradas sobre ese machismo son muchas y muy variadas. Reírse, por ejemplo, es una medida muy sana.Se trata de una acción sin ficciones", afirma a Público Cristina Fallarás.

La idea es la puesta en escena de una acción única e irrepetible, que no se podrá de la misma forma en ningún otro momento.

Aunque no está previsto de momento otras acciones, la idea con la que nace esta experiencia es la de llevar esta puesta en común a escenario de distintos lugares de la geografía española, donde las mujeres que subirán al escenario irán variando, así como los temas que traten, por lo que ninguna conversación será la misma. La idea del grupo iniciador de Acción Comadres es que en cada lugar participen mujeres de la propia localidad.

Una de las bases de Acción Comadres es la de no interpretación, es decir, la serenidad de contar algo íntimo y contárselo a sí mismas como grupo y al público, al que también se invitará a participar en algún momento de la charla.

Para Ana Belén Santiago, directora artística del Teatro del Barrio, las razones para programarlo son diversas. Por un lado, porque considera que la puesta en escena, desde el punto de vista artístico, es muy valiosa. "El escenario del Teatro del Barrio quiere recoger la pluralidad de la sociedad y esta propuesta es una gran oportunidad hacerlo a traves de una acción tan cotidiana como el sentarse a conversar. Llevar lo íntimo a un escenario es muy potente". Por otro lado hay razones políticas que tienen que ver con mostrar la lucha que llevan a cabo las feministas, con toda su pluralidad, contra el vaciado de esa palabra. "Parece que hemos perdido la lucha con palabras como libertad y es preciso huir de ese lenguaje banal y vacío cuando se habla de conceptos tan complejos", añade.

Por último, explica Santiago, "se trata de una propuesta feminista alejada del ruido y el griterío político banal, creando un espacio de mujeres que hablan, se escuchan sobre temas de la vida personal, cotidiana, que atraviesa la realidad social. Es un espectáculo que, aunque peculiar en su formato, tiene un efecto profundamente teatral: convocar la ciudadanía a ver una representación sobre si mismos para pensar y mirar más allá de lo que esta tiempo concreto permite".

El dinero recaudado de la acción servirá para llevar este experiencia a otras ciudades españolas. Las entradas se han puesto a a venta este fin de semana en pocas horas se han vendido cerca de la mitad del aforo. Esta acción tendrá lugar el próximo sábado 18 de junio a las 7.30 en el Teatro del Barrio Madrid.​