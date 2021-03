Las adaptaciones literarias se apoderan del calendario de series de abril

Dos sagas fantásticas, una novela en clave de thriller, una nueva adaptación de La costa de los mosquitos, unas memorias y el regreso de la adaptación de la distopía de Margaret Atwood que ya va por su cuarta temporada son algunos de los títulos más apetecibles de lo que ofrece el calendario de series de abril. Además, la nueva creación de Joss Whedon y la serie protagonizada por Kate Winslet.

'Merlí: Sapere Aude' (2 de abril, Movistar +)

Según ha explicado su creador, Héctor Lozano, en esta segunda tanda de episodios en la facultad de Filosofía Pol Rubio (Carlos Cuevas) deberá hacer frente a un “importante problema que cruzará toda la temporada”. Aún así, y pese a todo, prometen que será la más optimista. Se incorporan al reparto Eusebio Poncela como Dino, el dueño del bar Satanassa, y Jordi Coll, como el carpintero Axel.

Cuatro más : temporada 17 de Anatomía de Grey (Disney+/Star), tercera temporada de Manifest y los estrenos de La serpiente (Netflix) y Good Trouble (Disney+).

'Los niños de la estación del Zoo' (9 de abril, Amazon Prime Video

A finales de los años 70 una adolescente y varios amigos suyos protagonizaron una historia que lleva décadas conmocionando a todo un país, Alemania. Christiane F., autora de las memorias en las que se basa esta serie de ocho episodios, contó su experiencia viviendo en una estación de tren de Berlín llamada Bahnhof Zoo. Hasta allí llegaron para satisfacer sus ansias de conseguir la libertad que no podían tener con sus familias y que les llevó por caminos oscuros y peligrosos.

Dos más: segunda mitad de la segunda temporada de Señoras del HAMPA (Amazon Prime Video) y la cuarta temporada de Search Party (TNT).

'The Nevers' (12 de abril, HBO España)

En el Londres victoriano de 1896 una mujer regenta un orfanato al que acuden niñas y chicas que recurren a sus muros para eludir la persecución a la que son sometidas fuera de ellos. Son mujeres y tienen poderes. Un evento sobrenatural se los proporcionó y desde entonces la sociedad se ha dividido en dos facciones: quienes aceptan sus habilidades extraordinarias y quienes las rechazan, persiguen o ven como simples monos de feria. Amalia True (Laura Donnelly) y Penance Adair (Ann Skelly) son las encargadas de protegerles y plantar cara al mal que les acecha fuera en esta serie creada por Joss Whedon.

Una más: la segunda mitad de la temporada 6 de Fear the Walking Dead.

'La guardia' (16 de abril, Movistar Seriesmanía)

Basadas en el alocado mundo fantástico de Terry Pratchett (ese que vaga por el universo, plano y sujeto por cuatro elefantes apoyados el caparazón de la gran tortuga estelar), los personajes de La guardia saltan al mundo de las series entre la expectación y el temor. En el reparto destaca Richard Dormer como Samuel Vimes, el capitán de esta guardia tan particular formada por proscritos. Simon Allen ha sido el encargado de llevar a cabo la adaptación de esta serie cuya acción transcurre en la ciudad de Ankh-Morpork.

Dos más : los estrenos de Why are you like this (Netflix) y El míster (Disney+)

'Bienvenidos a Utmark' (18 de abril, HBO España)

Creada y escrita por Kim Fupz Aakeson y dirigida por Dagur Kári, se trata de una serie de ocho capítulos que mezcla comedia y drama. Todo empieza cuando a esta pequeña localidad del norte llega una nueva maestra. Pero allí nadie se comporta como debería y la persona más madura de los habitantes de Utmark es una niña de 12 años, dice la sinopsis. Ninguno de los personajes lleva una vida fácil y cada uno lidia con su batalla personal por encontrar su sitio en el mundo.

Una más: segunda temporada de Luis Miguel, la serie (Netflix).

'Mare of Easttown' (19 de abril, HBO España)

Brad Ingelsby es el creador y guionista de Mare of Easttown, serie limitada de siete episodios. Kate Winslet da vida a Mare Sheehan. Ella es una detective de un pueblo pequeño de Pensilvania donde le encargan la investigación de un asesinato que ha puesto patas arriba a la comunidad mientras su propia vida está del revés. La dirección corre a cargo de Craig Zobel (The Leftovers).

Una más: el estreno de Missions (Syfy).

'Sombra y hueso' (23 de abril, Netflix)

Sombra y hueso está basada en la saga de novelas de Leigh Bardugo, Grishaverse. La acción se ambienta en un mundo destruido por la guerra y tiene como protagonista a una soldado huérfana llamada Alina Starkov. Su recién descubierto poder pude marcar el rumbo de la humanidad mientras la Sombra la acecha. Junto a Jessie Mei Li como Alina, componen el reparto Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) y Ben Barnes (general Kirigan).

Tres más: los estrenos de Cryptid (DARK), Stath Lets Flats (Filmin) y Motherland (COSMO).

'El cuento de la criada' (29 de abril, HBO España)

El rodaje de la cuarta temporada acababa prácticamente de echar a andar cuando tuvieron que pararlo por la pandemia. El cuento de la criada regresa este mes tras una espera más larga de lo planeado y con menos episodios (10 en lugar de los 13 habituales). June (Elisabeth Moss) sigue atrapada en Gilead, donde se quedó para salvar a su hija mayor después de lograr que el avión con decenas de niños despegase y aterrizase a salvo en Canadá. Está confirmado que vuelven tía Lydia (Ann Dowd), Nick (Max Minghella), el comandante Lawrence (Bradley Whitford) y los Waterford (Joseph Fiennes e Yvonne Strahovski).

Una más: el estreno de Rocco (XTRM).

'The Mosquito Coast' (30 de abril, Apple TV+)

Neil Cross, creado de Luther, adapta la novela homónima de Paul Theroux convertida en película por Peter Weir en 1981. En el cine el personaje de Allie Fox, el inventor que huía del gobierno de Estados Unidos junto a su familia, estaba interpretado por Harrison Ford. Ahora el personaje recae en Justin Theroux, que vuelve a la televisión con su primera serie tras el final de la aclamada The Leftovers. Melissa George interpreta a su esposa Margot y Logan Polish y Gabriel Bateman a sus hijos, Dina y Charlie.

'El inocente' (30 de abril, Netflix)

Mario Casas y Aura Garrido son el matrimonio formado por Mateo y Olivia, al que un giro inesperado les hace replanteárselo todo. Nueve años antes, él participó en una pelea y acabó acusado de homicidio. Cuando parecía haberlo superado, una llamada vuelve a poner en duda su inocencia. Esta vez es un caso de un supuesto suicidio por el que se ve salpicado. El inocente es un thriller basado en la novela de Harlan Coben e incluyen en el reparto a Alexandra Jiménez y Jose Coronado.