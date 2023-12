Ayuso pone la cruz al Ateneo de Madrid y le quita la subvención anual

Isabel Díaz Ayuso ha puesto en su diana al Ateneo de Madrid abriendo una crisis sin precedentes entre la Comunidad de Madrid y uno de los principales centros de referencia cultural de la capital.

Sin previo aviso, la consejería de Cultura de la región ha retirado la subvención anual que venía recibiendo por parte de la Comunidad. Se trata de la primera vez que esto sucede y, por ahora, es el primer centro cultural de la región que ve esfumado el dinero público que recibe.

Desde que llegó al poder en 2019, Ayuso había estado concediendo al Ateneo 150.000 euros anuales pero ya este año rebajó la cuantía considerablemente, a 50.000 euros. Y para 2024 directamente cero.

El argumento de la Comunidad de Madrid es que va a cambiar el modelo de subvenciones y que a partir de 2024 se van a sufragar proyectos concretos. Sin embargo, de momento solo ha sido el Ateneo de Madrid el que se ha quedado sin la ayuda directa. Este viernes, su presidente, el politólogo Luis Arroyo lo anunciaba a través de Twitter.

"El consejero de la Comunidad de Madrid nos ha comunicado la retirada sin ninguna justificación de la ayuda que el Ateneo de Madrid lleva década recibiendo", escribía.

El consejero @depacoserrano de Cultura de la Comunidad de Madrid nos ha comunicado la retirada sin ninguna justificación de la ayuda que el @ateneodemadrid lleva décadas recibiendo. Gracias a @manuelabergerot de Más Madrid, @juanlobato_es del PSOE y @monasterioR de Vox x su apoyo — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) December 15, 2023

El hilo de Arroyo se encontró con la respuesta del propio consejero de Cultura, Mariano de Paco, que aseguró que lo que estaba afirmando era falso. "Sabes que te he explicado por teléfono, escrito y en persona con transparencia y lealtad esta decisión", le respondía.

Y le instaba a que presentara sus proyectos para que en 2024 recibieran dicha subvención: "Ante quien tenemos que justificar a qué destinamos el dinero público es ante los madrileños. Considerad presentar vuestros proyectos".

Arroyo le replicaba preguntando: "¿Cuál es la explicación, estimado consejero? ¿Qué no es cierto de lo que digo? Lo que me has "explicado" "con lealtad" es que habéis tomado una decisión porque sí. Sin ningún motivo. Y ahí se terminó el rifirrafe.

La diputada de Más Madrid Emilia Sánchez se unía a la discusión tuitera pidiendo al consejero que diera las explicaciones oportunas en la Asamblea de Madrid.

También el PSOE madrileño ha salido en defensa del Ateneo y así hacía constar la queja socialista la diputada y portavoz de Cultura del PSOE en la Asamblea de Madrid, Manuela Villa Acosta. "Señorías del PP, ustedes han cancelado la subvención que el Ateneo de Madrid lleva recibiendo desde hace 25 años. Ha sido una cancelación que no ha afectado a otras instituciones. Es una decisión unilateral, ideológica, que se traduce en tintes ideológicos. A Ayuso le molesta el Ateneo. No quieren una cultura crítica y autónoma. Quieren una cultura como propaganda".



Fue precisamente Villa Acosta la que anunció a Arroyo de que el Ateneo no formaba parte de la lista de entidades con subvención para 2024. En declaraciones a Público, el presidente de la institución ha explicado que tuvo que ser él el que llamara al consejero para pedirle explicaciones. "Tardé varios días en que me atendiera y ante mi pregunta insistente de ¿por qué?, la única respuesta que recibí fue que porque lo había decidido la Junta de Gobierno. Nada más", explica.

Arroyo: "Todos los socios tenemos un verdadero disgusto por el hecho de haber sido humillados de esta manera tan fea"

El argumento de que van a ayudar a partir de ahora al Ateneo a que opten a ayudas por proyectos "es una obviedad", argumenta Arroyo, ya que cualquier "entidad puede optar a este tipo de ayudas de la Comunidad". Sin embargo, recuerda, "tener una subvención nominativa es un gesto de reconocimiento de una actividad cultural de 200 años de historia".

"Al principio supuso una sorpresa, luego pasamos a la incredulidad y ahora todos los socios tenemos un verdadero disgusto por el hecho de haber sido humillados de esta manera tan fea", afirma.

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, también ha salido en defensa del Ateneo y lo que representa, y pedía la Comunidad de Madrid rectificar en su decisión.

A diferencia de la postura del gobierno regional, el Ayuntamiento de Madrid regido por el también popular José Luis Martinez Almeida sí tiene previsto renovar su subvención al Ateneo, que asciende a 150.000 euros.

El Ateneo de Madrid cuenta con casi 200 años de historia y desde mayo de 2021 está gestionado por una Junta comandada por Luis Arroyo, que le ha dado un nuevo impulso a la institución cultural con distintos actos y eventos. Arroyo formó parte del equipo de la socialista Reyes Maroto como candidata al Ayuntamiento de Madrid pero terminó dimitiendo.

El pasado mes de noviembre, el Ateneo organizaba unas jornadas sobre la muerte de personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia por los llamados 'protocolos de la vergüenza' con la participación del periodista Manuel Rico y del exconsejero Alberto Reyero, entre otros.