Booktok, el hashtag que ha revolucionado la literatura

Los jóvenes leen. Así lo demuestra el hashtag Booktok, que en el mes de julio alcanzó las 146.000 millones de visualizaciones en TikTok, según los datos recogidos por la propia plataforma. Booktok es, sin duda, toda una revolución de la literatura.

La pandemia trajo consigo muchas novedades, y la forma de compartir la literatura es una de ellas. Esperanza Luque explica que ella decidió abrirse una cuenta en TikTok durante el confinamiento. En ese momento, el hashtag comenzaba a volverse más viral y el Para ti de muchos amantes de los libros empezó a llenarse de recomendaciones literarias.

"Me di cuenta de que había dejado atrás mi pasión (leer y escribir) y quería retomarla. Estoy muy contenta de haber dado ese paso adelante", explica Esperanza Luque.

"No tenía a nadie con quien compartir mi gusto por la literatura" es la respuesta más sonada entre los booktokers entrevistados por Público ante la pregunta de por qué decidieron comenzar a subir contenido enfocado en la literatura. "Para mí, era frustrante terminar un libro y no tener a nadie para comentarlo", cuenta Alba Zamora.

Además, la plataforma deja espacio para la creatividad. Laura Casado estudia diseño y señala que ella "nunca había visto a nadie que hiciese algo relacionado con el diseño y con los libros" y empezó en Booktok porque era algo que "siempre había querido hacer".

"TikTok tiene su propio idioma" resume Andrea Izquierdo, booktoker y escritora que tiene un largo recorrido en redes sociales. "Y, ahora, otras redes sociales están copiando algunas cosas de TikTok", añade la autora sobre el impacto de esta red social.

Booktok genera una influencia desbordante en su público, principalmente en el más joven. "Muchas veces me escriben madres que me cuentan que sus hijas han empezado a leer gracias a mí", cuenta Mireia Montero, que lleva dos años en Booktok y ha visto cómo muchas jóvenes se han empezado a interesar por la literatura gracias a sus vídeos. "Es un orgullo que podamos inculcar eso", confiesa Mireia.

A pesar de que Booktok conecta con un público adolescente, esto está dando una vuelta. "Al principio pensaba que mis seguidores eran más jóvenes", explica Alba Zamora, "pero este último año ha cambiado" y añade "que los lectores que llevamos toda la vida escondidos estamos descubriendo TikTok".

Asimismo, "ahora los libros juveniles se leen sin ningún tipo de edad", cuenta Josu Diamond, que lleva desde 2010 creando contenido en redes sociales relacionado con la literatura. "Sí que es cierto que los jóvenes son quienes más interactúan, a medida que nos hacemos mayores tenemos una participación más pasiva", añade Andrea Izquierdo.

Los booktokers concuerdan en que no hay ninguna clave para triunfar en Booktok: "Lo importante es la pasión. Es la ilusión lo que llega y las ganas de contarlo, de compartirlo y de conectar con gente como tú. No existe una fórmula del éxito, es una cuestión de ganas", afirma Laura Casado. A dicha clave del éxito, Mireia Montero añade que "al ver a gente joven hablando de algo que le apasiona se crea un espacio muy cercano; creo que eso es el éxito".

Las editoriales dependen de Booktok

El mundo editorial se ha introducido de lleno en Booktok. "Ahora en las editoriales están buscando lo que está de moda en Booktok", explica Cristina Prieto, escritora y freelance en varias editoriales españolas. De hecho, "hay gente que se dedica a hacer retrospección de posibles libros y autores y que están atentos a lo que se habla tanto en el booktok español como en el inglés".

"Los libros que son grandes apuestas vienen con una audiencia previa de Tiktok", expone también Josu, que lleva varios años trabajando con editoriales. Booktok se ha convertido en una apuesta segura para las campañas de marketing de las grandes editoriales.

Alba Zamora señala que ella no concebía la idea de que cualquier sello editorial le enviase un libro para que lo reseñara, "pensaba que les suponía una pérdida de dinero. Luego descubres que una editorial vende miles de copias después de tú lo recomiendes".



La crítica tradicional está cambiando

El futuro de la crítica literatura tradicional es algo difuso con la llegada de Booktok o, al menos, está cambiando. Así lo explica Josu: "No ha habido cambios en las bases y los cimientos de la reseña tradicional. Los señores de 50 años te van a hablar de los cuatro mismos libros en periódicos, revistas, etc. Lo que ha cambiado es que eso ya no le importa a nadie y nos fijamos en la opinión democrática de la gente que lee por disfrutar".

Este giro en el panorama de la reseña viene dado por un cambio directamente conectado con los lectores. Alba Zamora cuenta: "A mí de pequeña me daba vergüenza decir que leía libros, pero ahora leer es guay". Así, cada vez surgen más creadores de contenido literario y de diversa edad.

Otro factor clave es la inmediatez: "Antes se apostaba por un contenido más pausado y distendido. Sin embargo, Booktok va muy de la mano de una generación Z y esa necesidad por informarse lo más rápido posible", argumenta Esperanza Luque.



El antecedente de Booktok: Booktube

La literatura ha recorrido un largo camino en Internet, pero ha encontrado su punto culmen —hasta la fecha— en TikTok. No obstante, parece que el resto de las redes sociales se le han quedado pequeñas a la literatura.

Los booktubers empezaron a crecer a partir de 2012. Luego, llegaron los bookstagramers. Y, en 2020, el terreno estaba completamente allanado para los booktokers. "Te das cuenta de que YouTube ahora mismo no sirve tanto para hablar de libros y que la gente quiere otro tipo de contenido. Tienes que ir a dónde la gente está", cuenta Cristina Prieto.

"YouTube no enseñaba mis vídeos ni a mis suscriptores. En cambio, Tiktok le enseña tu contenido incluso a gente que no te sigue", añade Andrea Izquierdo. Además, la influencer literaria explica que su "transición" de YouTube a TikTok fue muy "orgánica" pero "lo más difícil fue dejar atrás unos años en los que me había esforzado mucho en crear una comunidad, pero ya no era el lugar de mi mensaje".

Josu indica que BookTok ha dejado un gran legado. "Demostramos que no pasaba nada por hablar de libros cuando a todo el mundo le daba miedo hacerlo. Hemos abierto el camino y es bonito ver que todo el mundo se pueda atrever a hablar de lo que le gusta".