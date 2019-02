Cariño lo forman María Talaverano, Alicia Ros y Paola Rivero. Son una banda que con una caja de ritmos, unas letras luminosas, la ayuda de su amigo Martín Spangle y un poco de magia grabó sus dos primeros temas, Canción Pop De Amor y Momento Inadecuado, en marzo de 2018. En su particular batidora pop se cuelan bandas como La Casa Azul, La Bien Querida, Mujeres, Perro, Juniper Moon o Joe Crepúsculo. El resultado es un punk-pop burbujeante y explosivo con melodías chiclosas, pinceladas Surf y unas letras altamente adictivas. Dos de sus integrantes –Mireia y Paola– se someten a nuestro particular Autorretratos:

¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

M: Irónica

P: La definiría como “feguapa”. Ni fea ni guapa, que tiene algo, un yo-qué-sé.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



M: Si tienes un día malo, te echas unas risas seguro.

P: Porque no sabes en qué momento puedes salir de tu casa y te puede atropellar un coche. O a Alicia, o a María… a Martín no; es inmortal.

Primer recuerdo musical



M: Con un tambor en la banda de Semana Santa de mi pueblo.

P: Cuando era pequeña y mi padre me llevó a su clase de música, que en aquel momento estudiaba percusión. Nada más entrar vi mil instrumentos que tocar y, en mi cabeza, lo traduje a mil maneras de no estar quieta. Ahí decidí que eso era lo mío, a raíz de ese momento empecé a decir que quería tocar la batería.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



M: Cualquiera de los discos de Martín, porque no tiene para escuchar por bluetooth así que clasicazos como los Smiths.

P: Suenan pocos porque nuestro Fiat Stylo solo tiene para CD’s y tenemos pocos. El otro día pusimos el de Pale Honey sin parar; sonó 5 veces seguidas. Que no sorprenda si de repente hacemos una canción que se parezca demasiado.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



M: Algún anuncio publicitario habrá, pero tanto como vergüenza ajena...

P: Muchas que he hecho.

La primera canción que compuse iba sobre…



M: Amor.

P: Amor, por supuesto. No sabía tocar la guitarra pero me fui a la azotea –para que nadie me pillase– y dándole con afinación abierta me hice una canción a lo Fran Perea que flipas. Mi hermana sigue cantándomela cada vez que nos vemos, porque desgraciadamente me pilló cantándola. Ojalá producirla algún día.

Y la última sobre…



M: Sexo.

P: Desamor. Obvio.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



M: Canción de pop de amor.

P: Es muy complicado, es como elegir a uno de tus gatos… Supongo que si a fuerza mayor he de elegir una, sería Todos los días. De hecho, tengo un tatuaje hecho por Nadabien (<3) de la frase “quiero ver a tu gato crecer, yo lo regaría”. Soy alérgica a los gatos. Ahora tengo un gato.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



M: El que más haga moverse a la persona en la que estoy pensando mientras escribo la canción wooppp.

P: Pffff, el que mejor suene con reverb y happy fuzz. O sea, todos.

Filia, rareza o fetiche instrumental



M: Las luces de los sintetizadores encendidas

P: Esta pregunta me da miedo. Es muy rara.

Objetivo realizable



M: Sobrevivir a 2019.

P: Todos los que he conseguido hasta ahora.

Sueño inalcanzable



M: Los límites te los pones tú así que no me gusta pensar que hay cosas inalcanzables.

P: Es difícil, ya que muchas de las cosas que tenía como sueños las estoy cumpliendo.

La definición más absurda que han hecho de ti



M: Homófoba.

P: No escucho mucho a la peña la verdad.

La que deberían haber hecho…



M: Un poco hiperactiva de más, pero graciosilla.

P: Nah, si la han hecho, bien. Es su parecer.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



M: Cuando uno de los festivales más importantes de España, el FIB, subió una foto nuestra con una corona de reinas magas y parecía un troleo.

P: Posiblemente, la que más guarde con Cariño (xd) sea el principio de la banda, con los primeros contactos con Elefant y la ilusión de publicar Movidas.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



M: Family.

P: SJK.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría…



M: El machismo y los tiburones.

P: Los egos de la peña.

Los políticos son...



M: Corruptos.

P: Idiotas.

El mejor momento que he vivido en la música fue…



M: Cuando todos nuestros colegas estaban viéndonos en nuestro debut en el Contempopranea o cualquiera en el que haya conocido a ídolos como Guille de La Casa Azul.

P: Por ahora, quizá ha sido nuestro primer bolo en el CPop.

De pequeño quería ser…



M: Poeta.

P: Alta. Vaya por dios.