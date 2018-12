Cecilia Krull: "No hay nada en la vida como experimentar la maternidad"

Cecilia Krull es cantante, compositora y músico afincada en Madrid, pero con raíces francesas, alemanas y cubanas. Comenzó su carrera con siete años participando en diversas producciones de Disney, y ha compuesto bandas sonoras para películas y series de Tv. Su background proviene del jazz desde la cuna, buena muestra de su versatilidad la encontramos en el tema My Life Is Going On, canción que da el pistoletazo de salida a cada episodio de La Casa de Papel y que remezcla por el DJ y productor barcelonés Gavin Moss.



¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Sentir

¿Un motivo por el que escucharte en directo?

La energía del directo, la banda, el compartir con los que están, los que estamos juntos en ese momento, somos los que tenemos que estar. Siempre es único e irrepetible.

Primer recuerdo musical



El sonido del piano de mi padre... La voz de mi madre cantando...

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



Cuando voy en furgoneta, puede sonar Jaco Pastorius, Outkast, Erykah Badu, Robert Glasper o Keith Jarrett.... Suele ser jazz.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena

Me río mucho con una que se llama: No te vistas que no vas

La primera canción que compuse iba sobre...



Un chico... ¡Claro!

Y la última sobre...



El desamor...

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



Una del futuro... Estoy componiendo ahora, escribiendo, conociendo a nuevos productores y músicos... Me emociona pensar en el futuro.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



No podría elegir, uno de Glasper, de esos que te mueven por dentro... Eb-11

Filia, rareza o fetiche instrumental



El sonido de Jaco Pastorius. Me mueve por dentro mucho el bajo.

Objetivo realizable



Después de lo que me ha sucedido con My life is going on creo más que nunca que todo es realizable. ¿Objetivo? Mantenerme, crear nueva música y que ésta guste, girar, trabajar, disfrutar....

Sueño inalcanzable



Hacer un dúo con Amy Winehouse.

La definición más absurda que han hecho de ti



El cliché de tienes voz de negra... ¡Ojalá!

La que deberían haber hecho...



Que me definan los demás como quieran sin deber hacerlo.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



Seguramente cómo nació su padre... Y lo feliz que soy de tenerles en mi vida. La familia para mí lo es todo. Les contaré batallitas seguramente, pero nada en la vida como experimentar la maternidad.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



Los Piratas.... No sé si están olvidados... Yo sigo aun cantando sus canciones...

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría...

El ego. Y sobre todo soñaría con que hubiese muchos niños estudiándola como asignatura desde pequeñitos.

El mejor momento que he vivido en la música fue...

El presente

De pequeño quería ser...

¡Cantante! De toda la vida...