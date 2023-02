Todas las claves de los premios Grammy 2023

La 65ª edición de los premios Grammy se está preparando para una nueva gala en pocos días en el estadio de Crypto.com Arena en Los Ángeles (Estados Unidos). Estos premios son los más relevantes en el mundo de la música y este año, por fin, se celebrarán sin restricciones por la covid-19. El cómico Trevor Noah se encargará de presentar la gala, como ya hiciera en las ediciones de 2021 y 2022,

Los nominados a los Grammy 2023

El 15 de noviembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación publicó la lista de los nominados. Este año Beyoncé con Renaissance, Adele con 30, y Kendrick Lamar con Mr. Morale & the Big Steppers, se encuentran en las principales categorías.

Otros artistas como Harry Styles, Bad Bunny, Abba, Brandi Carlile, Lizzo, Doja Cat y Mary J. Blige compiten en la categoría Álbum del año por sus trabajos más recientes.

En otras categorías como Grabación del año y Canción del año destacan Easy on Me (Adele), Break My Soul (Beyoncé), About Damn Time (Lizzo) y As It Was (Harry Styles). La artista Taylor Swift tiene tres nominaciones: dos por su canción All Too Well, incluyendo Mejor vídeo musical y una por Carolina de la banda sonora de Where the Crawdads Sing.

Los músicos nominados a Mejor artista nuevo son Anitta, Omar Apollo, Måneskin, Wet Leg, DOMi and JD Beck, Samara Joy, Muni Long, Latto,

Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg. En el Mejor álbum pop latino destacan artistas como Rubén Blades, Camilo, Sebastián Latra y Boca Livre.

A Mejor álbum de música urbana están Maluma, Bad Bunny, Rauw Alejandro Daddy Yankee y Farruko. Por otro lado, los nominados a Mejor álbum rock o alternativo latino son Rosalía, Mon Laferte, Cimafunk, Jorge Drexler y Fito Páez.

El álbum de Motomami de Rosalía es la única representación de España en la gala. Además de Mejor Álbum de Rock o Alternativo, la artista está nominada a Mejor película musical y a Mejor vídeo de formato largo por la emisión en directo que hizo la artista en la red social de TikTok para presentar las canciones de su nuevo disco.



¿Dónde se puede ver la gala?

Los premios Grammy comenzarán a las cuatro de la madrugada (hora española), entre la noche del domingo 5 y la mañana del lunes 6 de febrero. Se podrá ver en directo de diferentes formas, por Paramount+ y en la CBS en Estados Unidos y en España se podrá seguir a través de HBO Max y TNT.

Este año, la gala tendrá grandes ausencias, como el artista The Weeknd, quien después del desplante de La Academia por After Hours decidió no volver a postular sus discos. Tampoco aparecerá Silk Sonic, el dúo funk de Bruno Mars y Anderson Paak, que optaron por no presentar su LP debut An Evening With Silk Sonic ya que ambos músicos han considerado que la buena recepción del público fue reconocimiento suficiente.