Cómics antisistema, concursos de fotografía y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

El confinamiento parece haber motivado un incremento en la producción de ripios de extrema vacuidad. Las redes sociales –a veces ágora, a veces vertedero– testimonian cada minuto de ese repentino anhelo poetizante que muchos sentís. Desde Público, como no podía ser de otra manera, alentamos esa búsqueda infructuosa de belleza, otra cosa es que el resultado sea poco decoroso o merodee el bochorno. En esos casos, recuerde que no tiene usted la necesidad de hacer públicos sus hallazgos líricos, el estado de alarma no estipula que cada una de sus respetables ocurrencias poéticas tengan que ser compartidas con sus seguidores.

En el caso de que sea irrefrenable su ímpetu elegiaco, sepa que –en la medida de lo posible– es importante tener algo que decir antes de proceder a ello. Con ese fin, con la sana intención de nutrir con un poquito de verdad sus versos y salir de una vez por todas de esa ruidosa soledad o de ese aciago silencio, le hemos preparado una serie de propuestas culturales que a buen seguro enriquecerán sus veleidades trovadorescas. Allá vamos. Agenda del confinamiento. Día 19:

>Saque la cámara del armario y fotografíe su día a día. Desde el laboratorio de fotografía de La Casa Encendida le proponen sacar la cámara del armario y activar la creatividad para fotografiar lo que te está pasando en su día a día. Según apuntan desde este centro cultural y social, "todos somos ahora ventanas que queremos comprender lo que nos rodea (y lo que nos atrapa)". En efecto, muchos se han convertido en ventanas y otros tantos en maceta. Pero no nos despistemos, La Casa Encendida le propone participar con sus instantáneas en un fotolibro que agrupe todas las miradas, lugares y contextos de esta situación que vivimos. Aquí tienes toda la información.



Un instante en 'Los hermanos Karamázov'.- CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

>Los hermanos Karamázov. La Teatroteca le invita a disfrutar de un clásico de la literatura rusa. Representado en 2015 por, entre otros, Juan Echanove, Óscar de la Fuente y Fernando Gil, y bajo la dirección de Gerardo Vera, esta obra es un monumento a la compasión humana y a la comprensión de la naturaleza oscura de los hombres. "Al final solo habla del hombre, mirándolo con la más potente lente de aumento y con la mayor compasión de la que es capaz", confesaba en su día Vera.



>Desde Abajo. Autsaider Cómics le ofrece la posibilidad de descargar por la jeta Desde Abajo, cómic pergeñado por el músico y dibujante Don Rogelio J. "Esta acelerada distopía política seguro que no te resulta familiar ni verás elementos que puedas relacionar con situaciones que suceden hoy en día ni nada de eso", avisan irónicos en la web de la editorial. Élites hegemónicas que echan mano de su poder para hacer y deshacer, la represión y los desmanes de un pensamiento único que dicta sentencia, correveidiles, marginados, y mucha, mucha desesperación... Este cómic es como un puñetazo contra la alienación, un modo de plantar cara a lo que nos duele, un ajuste de cuentas en cada una de sus viñetas.



Una muestra del 'Desde Abajo', de Don Rogelio J.- AUTSAIDER CÓMICS

>Cuarentena Fest Argentina. Tras el éxito cosechado en su edición nacional, los organizadores del Cuarentena Fest han tenido a bien exportar la ocurrencia a tierras de Latinoamerica y su primera escala está siendo Argentina. "Una oportunidad para generar red entre países, escenas y públicos de países de habla hispana, todes atravesando momentos tan duros como los actuales", explican sus responsables. Nace así una segunda fase del Cuarentena Fest en la que, a lo largo de 15 días, se recorrerán cinco países latinoamericanos: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y México.