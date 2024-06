Dani de la Orden prende fuego al entregado amor maternal en 'Casa en llamas'

En los últimos 20 años el número de amas de casa en España se ha

reducido en dos millones. Hoy son la mitad que hace 30 años. Y aún así, todavía estamos rodeados de mujeres que no tuvieron una vida propia porque se la entregaron a sus maridos e hijos. Y cuando éstos volaron del nido, se sintieron estafadas y decepcionadas, pero siguieron interpretando ese papel que les habían impuesto en lugar de exigir la devolución con intereses de todo lo entregado. El director Dani de la Orden y el guionista Eduard Sola reparan un poco este "terrorismo" del patriarcado en Casa en flames (Casa en llamas), una tragicomedia con una mujer que podría cometer algunas locuras antes que volver a resignarse.

Emma Vilarasau, Enriq Auquer, María Rodríguez Soto y Alberto San Juan son los actores principales de esta historia, un drama envuelto en un humor muy ácido, "con ese mensaje un poco crudo y realista, sin concesiones, sobre el egoísmo de los familiares. Y ello con una historia ligeramente coral, veraniega, medio dramática medio comedia, que te pega una hostia pero que a la vez te da sensación de buen rollo".

Montse está feliz porque va a pasar un fin de semana con toda su familia en la casa donde disfrutaron de muchos veranos juntos. Divorciada, su exmarido tiene una nueva pareja, sus hijos hacen su vida, y ella se siente abandonada, pero por fin va a recuperar la familia a la que ella se ha entregado. "Será, sí o sí, un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo todo".

Una madre que ha sacrificado todo por la familia...

No es nada personal con mi madre, pero me apetecía hablar de esto. Todos tenemos una madre y en general veo que, por la educación patriarcal que se ha tenido, nos parecía normal eso de que era la mujer la que cuidaba. Se dice que las mujeres son mejores cuidadoras y eso me parece una etiqueta colocada a la fuerza y que después se ha quedado. Ser mejor o peor cuidador no tiene que ver con la genética, simplemente hay una realidad histórica que es que las mujeres han cuidado más que los hombres y eso se ha ido alargando hasta la actualidad.

Lo que algunos llaman "una mujer entregada" ¿es en realidad una mujer que renuncia a una identidad propia?

Sí, totalmente. Es muy cómodo que el hombre se refiera a sí mismo como alguien un poco más caótico, menos organizado que la mujer, y que diga que ella es el amor, que se le da mejor ser la responsable... y hacer parecer eso como una virtud, cuando al final... Todo eso se traslada a las madres y a la generación sándwich, no solo eres madre, sino que también eres hija, tienes que encargarte de los padres y de los hijos, y poco a poco vas perdiendo tus metas, tus ambiciones, a ti misma, incluso.

La apuesta de la película no es el drama puro, ¿de dónde sale el

tono ácido de comedia que hay?

Es un tono que estaba claro desde el inicio. Quería hacer una comedia con tintes de drama o al revés, y creo que sale de dirigir a los actores sin intentar que sean graciosos, sino intentando que lo gracioso fuera la propia situación. Cómo se consigue creo que es una mezcla de muchas cosas. Cómo ruedas la película, por ejemplo, aquí la cámara está más quieta, no enfatiza los chistes, la comedia fluye, está ahí, pero no intenta ser remarcada. Pero también es la música, la dirección de arte...

Emma Vilarasau interpreta a la madre de la película 'Casa en llamas'. — Vercine

¿No hay una intención de enfrentar la idea que se tiene de una

madre sacrificada con esta madre que toma decisiones muy

radicales, un poquito bestias?

Sí, o sea, desde siempre existió esa intención. Esta madre va a recuperar a su familia cueste lo que cueste. A la vez estaba la idea de no hacer concesiones con ella, no victimizarla, no retratarla como "pobrecita"... La historia empieza con el abandono de una madre muerta, la abuela de la familia. Esta mujer se encuentra muerta a su madre y ahí la deja y sigue su vida. Al final hay una especie de reflexión: tú te quejas de todo esto, pero tú también lo has hecho con tu ascendencia. Esta mujer no está libre de ese pecado del que habla la película. Pero ella es la protagonista y, aunque haga acciones moralmente cuestionables, no implica que no te puedas identificar.

Bueno, es una mujer que cree que ya no tiene nada que perder...

Claro, sí, es una persona que ha construido un castillo de arena y de un día para otro ese castillo tan bonito que es su familia, al que ha dedicado tanto tiempo, se jode.

La madre le dice a su hija: "¿Y qué pasa si eres mala madre un

ratito? Ellos lo son todo el rato". ¿Qué pasa si se muestra en el cine a una mujer que es mala madre un ratito?

¡Cuántas películas hemos visto de ese padre que se tiene que quedar con sus hijos y va a ser una aventura de fin de semana porque le va a salir todo mal! Pero ¿por qué estas películas no existen con la madre? Porque la madre ya tiene esa etiqueta de responsable, por lo tanto, cuando es mala madre es un hecho puntual y por eso se resalta. Los padres, como ya están acostumbrados a ser eso, en el momento que le das poca responsabilidad... ya te sale una película maravillosa.

Ya se contaba en Señora Doubtfire, Robin Williams, que es el típico padre que organiza fiestas a sus hijos, que es caótico, pero es un padre guay, es un padre molón. La mujer le dice que le parece muy bien que los niños le quieran tanto, pero que para ser así tiene que haber un contrapunto y ese contrapunto es ella, la madre, a la que no le gusta el papel que le tocó, pero que tiene que hacerlo por los hijos...

Los intérpretes de la película dicen que esta es una historia sobre una familia donde no saben quererse unos a otros

Se quieren, pero mal. Se quieren desde el olvido, desde el narcisismo, desde el egoísmo puro y duro... cada uno quiere a su manera. Por ejemplo, David es totalmente narcisista, él quiere desde la necesidad de ser querido. El pare, Alberto San Juan, quiere desde el pasotismo, "sí, sí, yo te quiero, pero déjame hacer mi vida". La hija quiere desde el odio, quiere tanto a sus propias hijas, tiene que estar tan encima de ellas, que al final genera un rechazo. Se siente una mala madre y está convirtiendo la crianza en algo negativo.

¿Fue difícil conseguir un reparto que funcionara como una familia?

Fue muy orgánico. La selección de actores fue casi a dedo. Empecé a

trabajar con Emma, con Enrique y con María. Fue más una cuestión de

coordinar una agenda que era complicada.

Enriq Auquer y María Rodríguez Soto son los hijos en la película 'Casa en llamas'. — Vercine

Usted se mueve en dos territorios muy diferentes, un cine de autor, como esta película, y otro más comercial. ¿Lo compagina bien?

Sí, porque una cosa me ayuda a hacer la otra. Seguramente habrá muchos directores que calculen su carrera al milímetro y estudien perfectamente qué película las llevará a la siguiente, y que cada película sea mejor o más grande o de más prestigio que la anterior. Yo, en cambio, voy un poco por lo que me apetece rodar... Y la parte prestigiosa de mi carrera... creo que he estado tanto tiempo fuera de prestigio, fuera del recorrido de películas autorales.

Me he movido sobre todo en la comedia, que eso es ya una etiqueta que desprestigia al instante. He estado tanto tiempo en el universo

de las comedias aparentemente intrascendentes, lejos del beneplácito de la crítica, que al final he visto que se está perfecto y no pasa nada. Sí que es verdad que, a lo mejor la satisfacción de ver algo que sale de ti hace que el ego se sienta un poco más confortado, la vanidad... que es necesaria porque hay un punto de vanidad que es un impulso para hacer cosas preciosas en un escenario.

Dice que esta película es "una historia suficientemente personal"...

La génesis de las películas es algo muy curioso, es una mezcla muchas

cosas, del "culo veo, culo quiero", de tus traumitas personales y las movidas que llevas dentro, es una mezcla entre lo que te gusta ver a ti en pantalla y lo que haces, es una mezcla de eso y de querer reformar la cocina y necesitar dinero...