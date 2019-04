6 horas y 57 minutos dan para mucho. Los responsables de la campaña electoral del PSOE han querido echar mano de un cancionero variado para, tal y como apuntan fuentes de la campaña socialista, "generar engagement con los votantes y, de paso, conectar los 110 compromisos políticos de Pedro Sánchez con 110 canciones que son la banda sonora de la campaña del partido".

El resultado, en efecto, son 110 canciones de un eclecticismo desquiciante. Hay canción melódica, clásicos de ayer y hoy, poca rumba y poco reguetón, y muncho indie. Predominan los llamados a la acción; tonadas que nos hablan de prados verdes y puertas violetas –de la mano de Rozalén– y de revoluciones, ya sea la sexual de La Casa de Azul o la que propone, voz en grito y brocha gorda mediante, Amaral en Revolución.

Ni rastro de Malú, por cierto. Tampoco de Marta Sánchez y su trémula versión del himno español. Los muñidores de esta selección apuestan, en cambio, por la épica del corredor de fondo. Odas a la superación y al sobreviviré –ración doble, por cierto: no contentos con la original de Gaynor nos colocan la castiza del Dúo Dinámico–, y otras de cuño más reciente pero de intenciones similares; ahí está el cover de Amaia del Shake it out de Florence and the Machine o el Uprising de Muse, dos canciones propicias a aupar el mechero cuyo discurso va en la línea del me caigo y me levanto, el no podrán conmigo, y demás vainas del héroe cotidiano.

"El objetivo ha sido crear una lista de reproducción que puedan escuchar por igual los abuelos, los padres y los hijos; una lista paritaria e intergeneracional en la que se puedan reconocer todos los españoles y españolas", reiteran fuentes de la campaña. Las intenciones pueden ser atinadas, el resultado, por contra, no deja de ser un batiburrillo melódico que no contenta a nadie y que se desarrolla a base de contrastes imposibles entre coplas empoderadas, indie de postín y melodías atemporales.

Así se explica esta vertiginosa y voluble playlist. De la épica del luchador al buenrollismo vacuo de Chenoa y su Todo irá bien en apenas un par de temas. Así se las gasta DJ Ferraz. Cuando parece que lo trascendental se impone, da un volantazo y nos brinda un puñado de soniquetes con la dicha por bandera. Ahí nos topamos con el corazón contento y lleno de alegría de Marisol, el enamorao de la vida aunque a veces duela de Kiko Veneno, y esa oda al hedonismo insular hecha de faros y góndolas que es Alegria, a cargo de Antònia Font.

Capítulo especial merecen los dardos envenenados o, como tildan desde el partido, "pequeñas travesuras musicales". Entre los más evidentes, Cayetano de Carolina Durante, parodia de esa sangría de votos pepera en beneficio de los de Rivera, Hoy la bestia cena en casa, de Zahara, con un protagonista cuyo parecido razonable con Rivera la artista no confiesa, pero tampoco niega. Por no hablar de ese Ciudadano A de Iván Ferreiro que despotrica que da gusto ante los desmanes aznaristas, o de Señoras bien, de Las Bistecs, pequeña oda a la caspa ultramontana del barrio Salamanca.

Pero no todo va a ser bilis. El guateque socialista requiere también de voluntariosos himnos que, copazo en mano, desatan el disloque pertinente tras cada mitin de Pedro. La fabrica de amor de Crepus, el Girls just want to have fun de Cyndi Lauper o el Sweet child of mine de los Guns N’ Roses posibilitarían ese desmadre controlado patrocinado por los del puño y la rosa. Desmadre que llegaría a su clímax con el Como una ola de la Jurado o, si me apuran, con ese medio tiempo feromónico de los Aerosmith llamado Crazy. Ambas disponibles en el karaoke socialdemócrata.

No podían faltar los guiños al entendemiento con Catalunya de la mano de Los Manolos y su olímpico Amigos para siempre, como tampoco las oportunas soflamas feministas de eternas como Gata Cattana —Lisístrata— y canteranas como Las Ira —Argumentos—. Menos suerte corre en este capítulo el aliado feminista de Alejo Estivel con su pancartera Ni una menos. Y así hasta llegar a las triunfitas de Lo Malo y la diva entre las divas; Beyoncé y su Run the world, girls.

En el tramo final la cosa se pone seria. Tras los coqueteos progres de rigor con Serrat y Víctor Manuel a la cabeza, previo paso por esa joya que es 45 cerebros y 1 corazón de Maria Arnal i Marcel Bagés, DJ Ferraz recurre a las apuestas seguras. Para ello echa mano del Bella Ciao (tremebunda versión a cargo de Manu Pilas), de la Patti Smith con su People have the power y finiquita el asunto con la versión que hizo el bueno de Billy Bragg del clásico de Joe Hill There Is Power In A Union.