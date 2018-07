La nueva generación de cantantes feministas que lucha contra los mensajes machistas

Reggaetón y feminismo son dos conceptos que sí pueden ir de la mano como ya han demostrado varios temas de éxito. Lo malo, compuesta por Brisa Fenoy para las concursantes de Operación Triunfo 2017, Aitana Ocaña y Ana Guerra, es el ejemplo que más ha sonado en los últimos meses y que ha transmitido un mensaje reivindicativo y de empoderamiento.

Pero no es la única que está luchando para que las letras de los ritmos latinos evolucionen y deje de ser un género musical machista. Ms Nina, Becky G, Ivy queen, Ana Guerra o Lola Índigo son algunas de las artistas que están transformado por completo un género en el que describe a la mujer como un objeto.

Un proyecto, titulado El concepto de mujer en el reggaetón: Análisis lingüístico, advierte de que puede resultar dañino la visión de la mujer como "un objeto sexual desechable, ya que promueve una ideología machista". Una visión que está cambiando gracias a canciones como Ni La Hora, en donde Ana Guerra lanza un mensaje alto y claro:

Hola, mira que bien me va sola

Nadie a mi me controla

Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora

Por su parte, el grupo Lola Indigo lanzó el pasado jueves Ya no quiero ná, una canción que sigue la línea de Lo malo y que transmite la fuerza de la mujer. Un lanzamiento que ha recibido buenas críticas y en pocas horas se viralizó en las redes sociales.

Ya no soy tu nena, muchacho

Yo sola con ella jugando

Que yo no te estoy provocando

Y tú te estás equivocando

Ya no soy tu nena, muchacho

La censura de 'Mayores'

La letra de la canción Mayores de Becky G no pasó el filtro de RTVE cuando visitó el programa de Operación Triunfo 2017. Una polémica que demuestra que aún hay un largo camino que recorrer en este género musical. “Nadie dice nada cuando un hombre canta cosas como: 'solo en tu boca yo quiero acabar' o 'te quiero comer'. Suena en los medios sin ningún problema. Pero si lo hace una mujercita la cosa cambia”, aseguró la propia artista ante la controversia generada.

La pionera Ivy queen

La cantante puertorriqueña de reggaetón, Ivy queen, es una de las primeras en combatir el machismo, incluso cuando el género era interpretado exclusivamente por hombres. Una reivindicación que queda plasmada en canciones como Quiero bailar, Libertad o Soy Libre.

Fragmento de Soy Libre:

Soy libre, soy libre, soy libre

Libre para gozar

Soy libre, soy libre, soy libre

Y no me vas a enjaular