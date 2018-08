El Festival Noroeste se lleva celebrando en A Coruña desde hace más de treinta años y se ha convertido en una parada imprescindible en la ruta musical del verano gallego. Desde su primera edición en 1987, ha traído a la ciudad bandas y solistas de todo el mundo y de todos los estilos. Desde míticas formaciones ochenteras gallegas y españolas, como Siniestro y Glutamato Ye-Ye, a clásicos eternos del pop, como The Jesus and Mary Chain Total y The Cure, pasando por Status Quo, Los Planetas, Simply Red, Joe Cocker, Burning, New York Dolls, Amparanoia, Los Suaves, Hombres G, Bob Geldof, Los Enemigos, Madness, Kiko Veneno... Nada de particular en el ecléctico listado. O sí: la inmensa mayoría de quienes han participado en los últimos tres decenios en los conciertos coruñeses eran hombres o bandas formadas por hombres.

Este año, los responsables del Noroeste Estrella Galicia –el apellido responde a la marca de cerveza que lo patrocina- decidieron darle una vuelta al evento y programar un cartel que apostara por una mayor presencia de mujeres. El resultado: de los 87 grupos y solistas de la edición del 2018, más de la mitad son mujeres o formaciones lideradas por mujeres. En total, un 72% de las bandas que pasarán este año por las fiestas coruñesas tienen al menos a una mujer entre sus integrantes.

Esas cifras le dan la vuelta a la discriminación en la que incurren los grandes festivales españoles, cuyos carteles se quedan casi en blanco si se eliminan las bandas sin presencia femenina. Apenas un 13% de los artistas contratados este año en los diez festivales más concurridos del país son mujeres. Y el 74% de las bandas que acuden a ellos están compuestas exclusivamente por músicos varones.

“Nosotros apostamos por una mayor presencia de mujeres, pero no queríamos que el cartel estuviera forzado ni que fuera oportunista. Fue un trabajo de varios meses durante los que hablamos con programadores, productores, asociaciones... Al final, el resultado es un programa con calidad y excelencia, pero también reivindicativo”, asegura José Manuel Sande, concejal de Cultura del Ayuntamiento coruñés, que desde el 2015 gobierna la Marea Atlántica. Añade que la idea es que este año se promocione el carácter feminista del festival, pero que en las próximas ediciones la paridad sea algo asumido y habitual.

La XXXII edición del Noroeste empezó el pasado martes y se celebra hasta el domingo con seis días con conciertos de varios estilos en múltiples horarios –incluidas sesiones vermú-, en catorce escenarios en lugares emblemáticos de la ciudad: en la calle, en pequeñas plazas de la zona vieja, en museos, parques y castillos... Son más de 150 horas de música, con una noche grande, la de hoy, centrada en el concierto que ofrecerán a partir de las ocho en la playa de Riazor, por este orden, The Soul Breakers, LOLA, Viva Suecia y The Pretenders.

“Es precisamente entre las grandes bandas donde menos propuestas femeninas hay. Porque a partir de determinado caché, la música es un mundo muy masculinizado”, explica Sande. “En ese sector, las compañías promotoras ofrecen sobre todo solistas masculinos o grupos formados por hombres. Pero entre las bandas locales y estatales, en los circuitos independientes y entre los grupos de culto más minoritarios, ya sean de aquí o extranjeros, abundan las propuestas con mujeres. Así que hacer un cartel paritario o incluso con mayor presencia femenina y mantener la calidad, es prefectamente posible”, asegura.

Una de esas bandas es Aurora & The Betrayers, liderada por la vocalista madrileña Aurora García, ex de Freedonia. Estuvieron en A Coruña en marzo pasado presentando su último disco, Tune out the noise, en la sala Mardi Gras. Y repitieron el jueves cerrando los conciertos del Noroeste ese día en la plazuela de San Nicolás, con una innovadora propuesta musical que mezcla soul y rock con letras cargadas de contenido y poesía.

“Es cierto que la mujer tiene una menor presencia en las programaciones y tal vez eso se relacione con que tiene una menor presencia en la industria musical”, explica García. “Pero no es sólo eso. Hasta hace unos años se nos atribuía un rol determinado en las bandas, casi siempre como vocalistas o como coristas. Las instrumentistas eran una excepción, algo inusual, casi exótico. E incluso hoy en día a veces alguien del público se sorprende porque haya mujeres que son excelentes intérpretes: ¡Eh!, ¿te has fijado en la chica de la batería? ¡Qué bien toca!. Claro. ¿Por qué no iba a hacerlo?”, dice Aurora.

El Noroeste Estrella Galicia se cierra este domingo con recitales de Birds & Cables, Aldaolado, Los Estanques, Ángel Stanich, La Plata y Morgan. Y con actuaciones desde la una y media de la tarde hasta las diez de la noche de varios Dj integrados en el proyecto DJ Inclusivo, una propuesta de la Asociación Cultural Negus en la que participan personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y migrantes.