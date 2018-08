Los profesionales sanitarios de Galicia llevan años advirtiendo a la Xunta del deterioro de la calidad de los servicios de atención primaria y del peligro de que durante el verano queden desasistidos, por falta de personal, algunos de sus puntos de atención continuada (PAC). Como el de la localidad pontevedresa de A Estrada, donde el pasado sábado José Manuel Brey, de 65 años, murió ahogado en su propio vómito sin que ningún médico pudiera atenderle porque el único que estaba de guardia ese día había salido a cubrir una urgencia.

Los PAC son centros ambulatorios que prestan asistencia sanitaria sin ingreso. El Sergas los llama también “Urgencias Extrahospitalarias” y los define como “un recurso orientado a garantizar una asistencia sanitaria permanente e ininterrumpida, para poder atender en cualquier momento las demandas asistenciales que pudieran producirse”. Aunque ese objetivo no puede cumplirse si sólo cuentan con un médico que está obligado a ausentarse para atender pacientes a domicilio, y más aún en las zonas del interior de Galicia, como en el municipio de A Estrada, con una población de más de 20.000 personas dispersa en decenas de aldeas y parroquias ,mal comunicadas y a las que llegar para atender una urgencia y volver al PAC puede llevar varias horas.

Profesionales sanitarios han venido denunciando el progresivo deterioro de la asistencia en los PAC por falta de personal

Desde que el PP empezara a recortar el presupuesto sanitario con la llegada de Feijóo a la Xunta en el año 2009, tanto los sindicatos como las organizaciones médicas y de profesionales sanitarios han venido denunciando el progresivo deterioro de la asistencia en los PAC por falta de personal. En invierno suelen contar con más de un médico, pero durante las vacaciones de verano, y especialmente en festivos o en fin de semana, no es raro que sólo quede uno. El Sergas asegura que intenta cubrir esas bajas contratando facultativos y enfermeros por días o incluso por horas, pero que no siempre lo consigue. Y los profesionales responden que las condiciones laborales que ofrece son indignas.

La base salarial de un médico contratado para atención primaria son 1.300 euros al mes, y la de una enfermera, 900 euros. Pero si los contratan por días, lo que les queda a final de mes ni siquiera llega a esas cantidades, y en muchas ocasiones se queda en la mitad. Algunos afectados incluidos en las listas de contratación del Sergas lo explican así: “Nos llaman sin aviso previo a cualquier hora del día o de la noche y nos dicen que tenemos equis horas de trabajo en un centro del área sanitaria que puede estar a cincuenta kilómetros de nuestro domicilio. Y al día siguiente, en otro PAC en el otro extremo de la provincia con otro horario diferente. No sabes cuándo van a llamar, ni siquiera si lo harán ese mes, ni a dónde te enviarán. Es normal que a veces no podamos aceptarlo”, indican.

“Hay una falta absoluta de respeto y de aprecio hacia los profesionales sanitarios”, asegura el doctor Manuel Rodríguez Piñeiro, secretario general del sindicato médico O’Mega, que agrupa a facultativos de toda la comunidad y quien recuerda que “más del 95% de los médicos de familia del Sergas han rechazado hacer guardias”. “¿Por qué? ¿Sabe a cuánto se paga la hora de guardia? A 24 euros brutos que se quedan en unos 12 euros netos tras los descuentos”, explica. “Imagine a un médico o a una médico con hijos que deba contratar a alguien para cuidarlos mientras hace la guardia. A muchos no les compensa”, añade.

Rodríguez Piñeiro acaba de salir de una reunión con el director de Procesos Asistenciales sin Ingreso del área sanitaria de Santiago, a la que pertenece el PAC de A Estrada. O’Mega reclamó el encuentro para interesarse por lo sucedido el sábado en A Estrada, pero su secretario general asegura que la Xunta sólo les ha dado “excusas”. “Les hemos dejado claro, otra vez, que no estamos de acuerdo con el sistema. Que los PAC no pueden quedarse nunca sin refuerzos y que tienen que estar cubiertos siempre al 100%, y que hay mecanismos para hacerlo”.

Los PAC sólo derivan a los hospitales más grandes al 10% de los pacientes que llegan

El médico recuerda que esos centros son “un frente muy importante” del sistema sanitario y que, tal y como asegura el Sergas, resuelven más del 90% de todos los casos que atienden. Es decir, que los PAC sólo derivan a los hospitales más grandes al 10% de los pacientes que les llegan. “Funcionan. Por eso es imprescindible que estén bien dotados. Llevamos años diciendo lo mismo. Pero a la Xunta, con Feijóo a la cabeza, lo único que le importa es utilizar la excusa del ahorro para dejarlos en precario”, matiza.

Otros profesionales describen una situación similar. Como Xabier Alvedro, portavoz de Saúde del sindicato CIG en Santiago. “He trabajado en los PAC de Melide [A Coruña, 7.000 habitantes] y Lalín [Pontevedra, 20.000 habitantes]. Y he visto situaciones similares y médicos que han emigrado a Portugal o a Reino Unido por las condiciones que tenían. No piden más dinero, ni nada del otro mundo, sino que se refuercen los puntos de atención continuada, que se cumplan los derechos laborales y que no se vean obligados a trabajar con esa infradotación de medios materiales y humanos”, dice.

No es la primera vez que al Sergas les llegan quejas de sus propios profesionales. Hace apenas dos meses, la delegación gallega de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) exigió a la Xunta que se comprometiera a cubrir el 100% de las bajas que se produjeran en atención primaria durante el verano, y alertó de que, si la situación seguía deteriorándose, todo el sistema sanitario corría riesgo “de colapso irremisible”.

CESM denunciaba también el progresivo traslado de médicos de los PAC a puestos administrativos mediante decisiones “a dedo”, y advertía de que en algunos servicios, como en Pediatría, la mitad de la plantilla de atención primaria en Galicia sufría problemas de estrés y ansiedad por la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos los médicos a causa de los recortes.

“El problema se viene arrastrando de años atrás por la falta de pediatras, lo que impide cubrir jubilaciones, bajas y vacaciones, obligando a los médicos a tener que hacer prolongaciones de jornada e ‘intersustituciones’, es decir, asumir la agenda del compañero que falta”. A esas agendas de citas las llaman “agendas chicle”, por lo que se estiran. En ocasiones, según el CESM, el mismo médico tiene citados a tres pacientes a la misma hora, lo que hace imposible atenderlos sin multiplicar su jornada.

La portavoz del sindicato, Herminia Vázquez, recordaba además que las consecuencias de esas “interminables agendas” las pagan especialmente las mujeres pediatras, que constituyen el 80% de la plantilla del Sergas y para las que resulta prácticamente imposible conciliar su profesión con su vida familiar y personal.

Según ha podido saber Público, en el centro de A Estrada donde el pasado sábado murió José Manuel Brey el Sergas dejó de enviar médicos de refuerzo hace cuatro semanas. Los responsables del PAC pidieron una explicación, y la gerencia del área sanitaria de Santiago –que dirige Eloína Núñez, prima del presidente de la Xunta- les respondió que se debió a “un error administrativo”. Pero, según esos médicos, no lo corrigió.

El Sergas lo niega. Afirma que quizá el centro quedó con un sólo médico “en una o dos ocasiones” cuando no se pudo contratar a ningún médico para cubrir el refuerzo, pero que en ningún caso se tomó la decisión de no hacerlo: “En verano es complicado encontrar profesionales. La gente de la que podemos echar mano ya está trabajando y a veces no encontramos a nadie disponible”, apuntan.