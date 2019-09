Ya bien entrados en septiembre, se produce un fenómeno de transición en el panorama de la música en directo: los últimos festivales al aire libre de la temporada conviven en el calendario con los conciertos en sala que abren el nuevo ciclo. Y es que, durante los próximos meses, salas de todos los tamaños guiarán la oferta musical con multitud de bandas atractivas para todos los gustos.

GetMad (estilizado en su logo y web como GetMAD!) es una combinación de ambas maneras de entender la música en directo: un festival aún en verano, pero dentro de una popular sala de Madrid. Además, y aunque las lluvias previstas para estos días en Madrid no son tan abundantes como las de otros puntos de España, en una semana como esta también es un alivio saber que se celebra en un espacio cerrado.

Y es que este festival desarrolla su programación en una de las salas madrileñas con mejores expectativas durante la nueva temporada musical: Ochoymedio Club (también conocida como Sala But). Y como cada año, presenta un cartel muy especial en el que destacan el rock alternativo, la psicodelia, el garage y el post-punk de la mejor calidad.

Eso sí, hay que decir que en esta cuarta edición de GetMad hay algunos recortes: la programación principal se limita a un único club, a diferencia de años anteriores que se repartía en cuatro salas distintas del centro de Madrid. Debido a ello, la oferta musical de esta edición es más reducida y menos variada, pero pese a ello la organización se las ha apañado para mantener un cartel muy atractivo y recomendable, que derrocha buen gusto. Además, habrá afterparties ambos días del festival con conciertos complementarios de madrugada en Wurlitzer Ballroom, uno de los templos del rock underground en la ciudad.

Post-punk y mucho más

En el Ochoymedio, el post-punk será lo más relevante de esta edición con uno de los nombres clave de este estilo en la última década: The Soft Moon, el proyecto del californiano Luis Vasquez, que regresa a GetMad tras su gran concierto de la primera edición de 2016. Y también otra banda de post-punk mucho más veterana, y una de las más ilustres de la historia del género: Gang of Four, que interpretará al completo su célebre y muy influyente Entertainment!, considerado uno de los mejores discos del siglo XX. Eso sí, el guitarrista Andy Gill es el único miembro original de la actual formación de Gang of Four; de hecho, algunos fans llaman ahora con sorna a la banda “Gang of One”. No será lo mismo que ver a la formación clásica del grupo, eso está claro, pero seguro que los miembros actuales interpretan con profesionalidad los imperecederos temas de aquel mítico álbum, en el mes en que se cumplen 40 años de su lanzamiento.

En otros estilos destaca la banda noruega Motorpsycho, toda una institución en el rock psicodélico y progresivo, que en GetMad ofrecerá un extenso concierto de dos horas que promete ser apoteósico. Los también internacionales Night Beats, Civic, Radioactivity, Together Pangea, Jacuzzi Boys, Bad Sports y Drahla completan el cartel, junto a los artistas locales Danger y El Grajo. Lo cierto es que todas estas bandas están muy bien escogidas. Los abonos de GetMad cuestan 55 euros con gastos de gestión incluidos, y las entradas de un día están a 29.

Y para quienes vivan en Barcelona, tienen estos días un festival con una filosofía muy similar: el Gambeat Weekend. Este evento se celebra en las mismas fechas que GetMad, en la Sala Upload de la ciudad condal, y su cartel incluso comparte varias bandas con el festival madrileño: Night Beats, Radioactivity y Jacuzzi Boys. Por lo demás, en la programación de Gambeat destacan The Cynics, mítico grupo de garage rock surgido en los 80, y excelentes bandas nacionales jóvenes como La Plata y Los Bengala. Los abonos de este festival barcelonés se venden a partir de 61,22 euros, y las entradas de un día cuestan 33,50 euros.

Opciones al aire libre, llueva o no llueva

De los festivales al aire libre que aún no han acabado hay uno que destaca especialmente este fin de semana. Es el Visor Fest de Benidorm, que en su segunda edición puede presumir otra vez de contar con algunas de las bandas más célebres surgidas en los años 80 y 90.

Si las previsiones de lluvia de esta semana lo permiten, el Visor Fest puede ser un planazo para estos días. Desde la organización ya han asegurado que lo tienen todo bajo control y los conciertos se desarrollarán con total normalidad, aunque lo mejor será ir bien preparado con chubasquero. Y es que la lluvia nunca debería ser un obstáculo insalvable entre quienes aman la música y un buen concierto.

El Visor Fest propone pocas bandas, pero conciertos más completos de cada una de ellas. – VISORFEST

En esta edición, la programación de Visor Fest sólo incluye ocho bandas (cuatro por día), pero entre ellas están Happy Mondays y James, dos de los grandes referentes de la escena Madchester; grandes grupos de rock alternativo añejo como The House of Love; y Surfin’ Bichos, una de las bandas españolas de indie rock más influyentes.

Son pocos, pero son excelentes y valdrá la pena verlos todos. Uno de los motivos principales de que el cartel sea así de reducido es que la organización apuesta por que tengan la misma duración que si fuesen conciertos normales en sala (al contrario de lo que ocurre en la mayoría de festivales), y además no habrá solapamientos de unas actuaciones con otras. Es una manera distinta de hacer un festival hoy en día, que sirve para disfrutar al máximo cada uno de los ocho conciertazos, de manera relajada y completa. Por otra parte, varios DJ amenizarán las esperas entre concierto y concierto. Los abonos salen a 71,44 euros, y las entradas de un día a 46,16 (viernes) y 49,46 (sábado).

En Murcia, otra ciudad donde las previsiones meteorológicas del fin de semana no son halagüeñas (al menos para el viernes), el veterano Lemon Pop también tendrá que enfrentarse a la posibilidad de lluvia, en su caso con buen indie pop y rock nacional. Tras los conciertos de calentamiento de la semana pasada, este viernes comenzará la programación principal con una jornada gratuita en la que estarán Airbag, Marcelo Criminal y Soledad Vélez, entre otros; y para el sábado destacan Carlos Sadness, Amatria y Elyella, con entradas a 24,20 euros.

Festivales en todo el país



Más veterano aún es el Zaidín Rock de Granada, que arranca este jueves su trigésima novena edición y durante tres días ofrecerá completamente gratis conciertos de artistas como Tequila, Celtas Cortos y Huecco. También en Andalucía, y más concretamente en Torredonjimeno (Jaén) por sólo 7 euros, se celebra este sábado una de esas iniciativas tan valiosas para reivindicar el talento femenino en la música: Rock en Femenino, con un cartel encabezado por las bandas suecas de heavy metal y hard rock Burning Witches y Thundermother, cuyas integrantes son todas mujeres. Por su parte, Málaga acoge el festival Oh, See! con artistas como Love of Lesbian, 091, C. Tangana y Carolina Durante, con abonos a 59,40 euros.

En la zona norte también están exprimiendo al máximo lo que queda de verano, y prueba de ello son festivales como Donostia Festibala en San Sebastián (Beret, La Pegatina, Carolina Durante y mucho más, con abonos a 64,90 euros); Fárdelej Festival en el municipio riojano de Arnedo (La Habitación Roja, Arizona Baby, Amatria, etc., abonos a 32 euros); y Beltza Weekend en Pamplona, donde el soul y el R&B serán los protagonistas con Lee Fields como principal reclamo (abonos a 44,50 euros). Un festival más a tener en cuenta es el Mayorga RockFest de Plasencia (Cáceres), donde los asistentes podrán saltar al ritmo de artistas de rock nacionales como Amparanoia, Sex Museum y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (entradas a 22 euros).