La generación Z conquista la escena musical catalana con los ritmos urbanos

Hace tiempo que los informes alertan del descenso del uso del catalán en Catalunya, especialmente entre los más jóvenes. Pero hay una hornada de artistas emergentes nacidos a partir del año 2000 que desafían la premisa de que la generación Z ya no habla, y menos aún baila, en catalán. Julieta, The Tyets, Triquell, Scorpio, Ven'nus, Maria Hein, Flashy Ice Cream y Figa Flawas son sólo algunos de los artistas de la escena musical catalana que se han dado a conocer en los últimos tiempos y que viven su momento de oro a golpe de diversidad de géneros como el pop de autor, el reggaeton y el trap, pero principalmente unidos por los ritmos urbanos. Repasamos esta "camada" de artistas -en palabras de la gran Marina Rossell- que, además, han sido reconocidos con varios premios Enderrock 2023 esta semana.

The Tyets, del 'trapetón' a la sardana

El dúo formado por Oriol de Ramon y Xavier Coca (Mataró, 1998) es uno de los que abrió camino en esta nueva escena urbana y en catalán, siguiendo la estela de precursores como Lildami. El EP autoeditado Trapetón (2018) era ya una declaración de intenciones con la creación de este género que fusionaba trap y reggaeton y que ha ido evolucionando hasta el nuevo disco, Èpic Solete, publicado hace pocos días. "No tenemos un solo estilo, sino que nos movemos dentro de una sonoridad que diríamos que es tropical, entre la música pop y la urbana", explica De Ramon a Público por teléfono.

Un estilo al que le suman "toques" como la mezcla de reggaeton y sardana del sencillo Coti x Coti que ha sorprendido por la acogida que ha tenido entre gente de todas las edades. "Con esto hemos llegado a los públicos más mayores, a los que serían los padres y abuelos de los que nos escuchan normalmente, y a la juventud le ha hecho recuperar el cariño hacia la sardana", señala el músico. Con 'De l'1 al què' se han hecho con el premio de Enderrock a mejor canción del 2022.

Precisamente, en el nuevo disco hay varias colaboraciones con artistas de esta escena actual, con quien De Ramon reconoce que comparten una energía similar: "Teníamos la ocasión con este disco de poner sobre la mesa una nueva escena que no es que esté viniendo, sino que ya la tenemos ahí". A base de coincidir y hacer el mismo tipo de música reconoce que se han acabado haciendo amigos y era "un must" plasmarlo en canciones como Clar que t'he trobat a faltar, con Julieta, Coco, con Flashy Ice Cream, y Èpic Solete, con Figa Flawas.

De Ramon reconoce el "buen momento" de la escena y apunta a que también beben de los referentes anteriores. "Toda la juventud está haciendo mucha música y le sale hacerlo en catalán, cada generación sigue a la anterior y añade algo nuevo al panorama".

Cantar en catalán no fue para The Tyets -o els tiets, como se llaman a sí mismos- una decisión política, sino que lo encuentran "inherente" a ellos porque es la lengua que más utilizan. "Hacerlo en castellano nos parecería impostado. El hecho de hacer la música en catalán tiene un punto de militancia y creemos que está bien, pero fue algo natural", dice el artista. Utilizan la lengua del día a día y las expresiones con las que habla la juventud, lo que les ha valido alguna crítica que ventila rápido: "No debemos abanderarnos de un catalán correctísimo sino de la lengua viva. No somos una enciclopedia".

Julieta, voz y ritmos electrónicos

Julieta Gracián (Barcelona, 2001) es otra de las voces emergentes, con álbumes como Juji (2021) y Ni llum ni lluna (2022), que le ha valido el reconocimiento de mejor disco revelación para la crítica y también de canción de autor de Enderrock. Con su pop de autor, que mezcla también con ritmos electrónicos y urbanos, aborda a menudo temas de amores y desamores con hits como Ens besem, A les fosques o Trenca'm el cor.

Estudia Ingeniería de Sistemas Audiovisuales y utiliza esta vertiente para experimentar con el sonido. Se dio a conocer sobre todo durante el 2022, año en el que actuó en Apolo, Razzmatazz y el Primavera Sound. Tiene colaboraciones con otros artistas como Maria Hein o Figa Flawas.

Triquell y Scorpio, la cosecha de Eufòria

El programa Eufòria de TV3 descubrió a dos nuevos iconos de la escena urbana como son el vallesano Cesc Fuentes Triquell (Sant Quirze del Vallès, 2000) y la barcelonesa Clara Sánchez, más conocida como Scorpio (2001). Triquell está a punto de publicar disco y recientemente ha publicado los dos singles CBD Espardenyes y Clímax, precedidos por Jugular. De profesor de inglés a dedicarse a la música, Triquell ya ha agotado las entradas para presentar el disco tanto en Girona como en Barcelona, en abril y mayo, respectivamente.

Triquell. — Cedida

Ven'nus y María Hein, canción de autor

Valeria N. Saurí (Sabadell, 2000) se dio a conocer como Ven'nus a raíz de la pandemia, cuando lanzó las primeras canciones. Ahora ya tiene dos discos, El Naixement (2021) y Bocaterrosa (2023), que se enmarcan en el pop de autor.

La joven artista mallorquina nacida en Felanitx en 2003, María Hein, se ha formado como pianista y guitarrista y recientemente ha empezado a explorar otras vertientes musicales. En Continent i Contingut (2021) desplegaba una serie de canciones de autor y junto a Julieta acaba de lanzar el single Club.

Flashy Ice Cream y Figa Flawas

Flashy Ice Cream es un trío de Sabadell que ya acumula cierta trayectoria, con sus álbumes Brillar o Morir (2019), Don Gelato (2020) y HANGOVER (2022), donde exploran géneros como el rap, el reggaeton y el dancehall con letras reivindicativas y festivas. En sus inicios las colaboraciones con 31 FAM o Lildami supusieron un trampolín para hacerse un hueco en la escena urbana.

Figa Flawas son Pep Velasco y Xavier Cartanyà, dos jóvenes de Valls (Tarragona) que después del confinamiento se estrenaron en el mundo musical con singles como 100graus y Ho fem fácil, que apostaban por el reggaeton, y más tarde explorarían ritmos como la rumba, el pop o el drill. Han hecho S3cret con Julieta y Xuculatina con la misma artista y The Tyets, entre otras colaboraciones.

Figa Flawas han publicado el álbum Joves Tendres (2022) y una veintena de singles.