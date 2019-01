El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha planteado este miércoles la posibilidad de pedir la intervención de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en un plazo de "unas dos semanas", ante la falta de definición de la nueva dirección de la entidad.

En rueda de prensa en la que se presentaban los presupuestos de la Acción Cultural Exterior, Guirao ha asegurado que existen dos posibilidades para afrontar la situación que atraviesa la SGAE, que no ha ajustado sus estatutos como requiere la ley ni modificado su sistema de reparto. El plazo para ello, ha recordado Guirao, expiró el pasado 28 de diciembre, por lo que "hay que tomar decisiones".

Una de ellas, ha dicho, podría ser "pedir al juez que intervenga para cosas puntuales, como los citados estatutos, o hacer el voto electrónico más sencillo, así como cambiar los criterios de reparto", lo que podría alargar los plazos "un año o más", mientras la otra sería "quitarles parcialmente la licencia".

Aunque "esta opción nos gusta menos, porque es un hecho más traumático al tratarse de una entidad privada", ha puntualizado, pero la SGAE "no puede seguir funcionando como está funcionando". En ese sentido ha dicho que "la voluntad del Gobierno es que si la SGAE no cumple con los requerimientos, el ministerio tomará todas las medidas legales que estén en su mano para que los cumpla. Si eso pasa por la intervención, pues intervención, pero ojalá se pueda ahorrar", ha advertido.

Guirao también ha señalado que se reunió con la nueva dirección de la SGAE "nada más tomar posesión" José Ángel Hevia y "no le quedó claro" que quisieran "arreglar los problemas". "Se les tendió la mano", se ha lamentado Guirao quien no obstante ha manifestado su intención de volverse a sentar con la SGAE: "Un escrito contundente, con plazos", por su parte. Porque, ha enfatizado, "la administración no habla: escribe".

Ha insistido en que el Ministerio quiere arreglar los problemas que le competen "en el menor tiempo posible", pero que "los otros problemas, los que tienen que ver con la entidad privada, los tendrán que resolver sus miembros". Asimismo, ha señalado que el Ministerio "defiende el derecho de autor a capa y espada" y ha lamentado que estos comportamientos sean parte de un castigo autoinfligido por la propia SGAE.