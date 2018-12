'Herstory', un recorrido ilustrado por las luchas feministas a lo largo de la Historia

Las autoras de Herstory (Lumen) huyen de epígrafes magnificentes tipo: «Historia de las mujeres». El singular y las mayúsculas confieren al título en cuestión una trascendencia que no les representa. Se decantan, en cambio, por uno menos pretencioso y plural –«historias de las mujeres»– que da pie, en palabras de sus autoras, a un puñado de "micronarrativas que se entrecruzan y nos conducen hacia otras historias para eliminar los tabiques del relato y abrirlo a mutaciones, a apuntes a pie de página, a borrones y a contribuciones dispares".

Escrito a pachas por los historiadores María Bastarós y Nacho M. Segarra, ilustrado por la catalana Cristina Daura, estamos ante una obra en la que el rigor se une a lo pedagógico dando como resultado una suerte de libro de texto caleidoscópico hecho de luchas y retrocesos, de heroísmos y sobre todo de compromiso. "No pretendíamos sustituir una historia oficial por otra –apunta Bastarós–, sino que queríamos desmontar un poco esa inercia que nos lleva a construir la historia como un ente monolítico carente de fisuras".

De ahí que estemos ante una historia, y no frente a la Historia. Huir de lo preconcebido es aquí dogma, poner en duda los discursos heredados y volver la vista a otras realidades no oficiales es, junto a los sugerentes coloreados lisérgicos de Daura, una de las claves de este libro. "La diversidad ha sido otro de los parámetros utilizados. No queríamos escribir una historia de las mujeres blancas y europeas, no tenía ningún sentido subvertir la historia tradicional para quedarnos solo con mujeres europeas o anglosajonas blancas", remata Segarra.

'Herstory: una historia ilustrada de las mujeres'.- LUMEN

El momento actual en el que se encuentra el feminismo, con un gran repunte de las luchas colectivas y el consecuente recrudecimiento de las reacciones antifeministas, ha sido un criterio común de inspiración a la hora de seleccionar la información y de generar un relato no progresivo, plagado de avances y retrocesos.

Hablamos de Vox, cómo no, pero también de muchas otras inercias que han ido consolidando una idea de lo que se entiende por feminidad y cuya demolición deja a muchos y muchas sin asideros. Tal y como apunta Segarra, "hay una tendencia del siglo XX que se repite en aquellos momentos en los que el feminismo ha tenido cierta popularidad o la independencia de la mujer ha estado en primera plana, esa tendencia siempre apunta a una reacción conservadora y machista".

Así las cosas, no queda otra que revisar lo que se nos ha legado –"el feminismo es revisionista per se", apunta Bastarós– y contribuir de esta forma a crear otro relato en el que tengan cabida todas esas elusiones de las que está hecha la Historia con mayúsculas. "Muchos sienten amenazados sus privilegios –comenta Daura–, pero también hay mujeres que se sienten atacadas por el feminismo porque va contra una construcción de mujer en las que ellas han basado su identidad".

El feminismo en el escaparate

El vendaval de publicaciones con raigambre feminista se sucede y las autoras, no sin discrepancias, aprovechan el tema para reflexionar sobre el fenómeno y su inevitable blanqueo capitalista. Bastarós focaliza en la cara que oculta esa mediatización extrema: "Por supuesto que tiene consecuencias positivas, pero también hace que se den lecturas muy superficiales de los compromisos que implica ser feminista". Segarra, por su parte, prefiere relativizar: "Hacen falta libros buenos, medianos y malos, son necesarios todos porque no existían, no los había, la sobreabundancia es necesaria en un mercado que acaba de nacer".

Sea como fuere, este libro no cabe duda de que es de los necesarios. Fomenta dos actividades altamente subversivas en estos tiempos de turbocapitalismo rampante: ejercitar el desapego hacia los discursos heredados y el cuidado hacia las personas.