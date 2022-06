Llega a Disney+ 'Ms. Marvel', la serie de superhéroes dirigida a un público juvenil

Kamala, de apellido Khan, es una adolescente musulmana de New Jersey con tendencia a tener la cabeza en las nubes, fan de Capitana Marvel y un poco desastre en algunos sentidos. Así es, en resumidas cuentas, la protagonista de la nueva serie de Marvel Studios, dirigida a un público más juvenil que sus anteriores producciones y con un resultado acorde al personaje al que introduce en el MCU. Mucho colorido, dramas adolescentes, guiños marvelitas, música, frescura y una protagonista tan entrañable como Peter Parker destinada a convertirse (lo avanza el título) en Ms. Marvel. Eso es lo que prometían los avances, lo que da y lo que funciona.



Bisha K. Ali, que participó en Loki, es la guionista principal de esta serie sobre una adolescente con poderes que cuenta con todos los tropos que cabría esperar. Del género teen, pero también del superheroico. No falta ni sobra ninguno. Eso sí, a diferencia de otros muchos superhéroes, no es huérfana, sino que en su familia están presentes todos sus miembros. A saber, padre consentidor, madre controladora y hermano mayor metomentodo a punto de casarse.

A sus 16 años, Khan vive su vida cabalgando con humor y desparpajo entre la tradición ligada a su origen paquistaní y el hecho de ser una adolescente en Estados Unidos. A ella, que ni es la más popular del instituto ni una hija modelo, lo que le gusta es el fan-fiction, pasar el rato con sus amigos y dejarse llevar por las coloridas locuras que se le pasan por la cabeza. Algo que la serie aprovecha para plasmarlo en pantalla.

Que Kamala y su amigo Bruno van en bici fantaseando con cómo será su cosplay de Capitana Marvel, pues el espectador ve todo eso que ellos imaginan de manera tan visual como divertida. Que a ella se le ocurre un plan aparentemente sin fisuras para eludir el control parental, pues a medida que lo cuenta se recrea con todo lujo de detalles.

Todo aderezado con una música alegre y pegadiza. Esa es parte de la gracia y la razón de ser de Ms. Marvel: meterse en la cabeza de Kamala para conocerla. Para eso y para salirse un poco del esquema clásico de presentación de un nuevo superhéroe adolescente y de cómo pasa de chica normal a chica con poderes. El atractivo no está en el qué, sino en el cómo y en lo que marca la diferencia.

Porque, además de conservar a sus dos progenitores, ella, al contrario que otros superhéroes, no solo no recibe sus poderes por accidente y como una cruz, sino que los ansía. En su caso no hay una araña radiactiva, ni rayos gamma, ni metralla camino de su corazón. No hay una catástrofe o un error de por medio. Lo suyo es otra cosa… ¿casualidad? Ella es más la encarnación de quien siempre quiso ser como sus ídolos y, de pronto, lo consigue. Por eso desborda entusiasmo. Se irá descubriendo poco a poco cómo le afectan esas habilidades más allá del subidón inicial.

Kamala Khan será protagonista de 'Ms. Marvel'. — Marvel / Disney+

En los dos primeros episodios facilitados a los medios antes del estreno de este miércoles solo se atisba por dónde pueden ir los tiros para quienes no conozcan lo contado en las viñetas por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona.

Los lectores de los cómics, obviamente, saben de sobra a lo que van. El personaje de Kamala Khan apareció por primera vez en los tebeos de Capitana Marvel en el verano de 2013 y ahora cobra vida en la pantalla de la mano de una Iman Vellani que es puro desparpajo y carisma.

Como serie adolescente, Ms. Marvel cuenta con todo lo que cabría esperar. Hay interés romántico no correspondido (o sí), un conflicto con su madre que por momentos recuerda al de Red y mucho de buscarse a sí misma y consolidar las bases de lo que se es y se quisiera ser en un futuro. Todo eso ambientado en New Jersey, en el mismo universo donde Los Vengadores han salvado al mundo en varias ocasiones.

Uno de los grandes aciertos de Ms. Marvel como serie es cómo ha elegido dar vida a la imaginación y los estados de ánimo de su protagonista, a través de la animación. Otro es el casting. Yasmeen Fletcher y Matt Lintz como los inseparables amigos de Kamlaa, Nakia y Bruno son un acierto.

Y uno más es cómo se ha introducido el componente religioso y cultural en la historia. Forma parte de Kamala. Ella lo vive al 100%, con un vocabulario propio, costumbres y visitas a la mezquita que son parte de su compleja e interesante personalidad. Un paso más en el camino de la inclusión y la diversidad que se está abriendo desde hace algún tiempo en Marvel.

Si hubiera que sacarle parecidos a Ms. Marvel para que los espectadores acostumbrados a las series de la casa se hagan una idea del tono, quizá podría decirse que su protagonista tiene el carisma de Loki y el humor más marvelita de Falcon y el Soldado de Invierno y Ojo de halcón. Y, rompiendo con la línea invisible que unía hasta ahora todas las series estrenadas de la Fase 4, no parece que haya un trauma a superar por parte de la protagonista. Al menos, no en esos dos primeros episodios.

Aunque sí hay algo de drama generacional y una historia familiar con tragedia incluida por descubrir. De hecho, es parte de la trama central y de cómo ha conseguido Kamala sus poderes.

Escena de la nueva serie juvenil de Marvel Studios. — Marvel / Disney+

Esta ficción, de seis capítulos, apunta a ser una buena puerta de entrada para los fans de Marvel más jóvenes y una divertida presentación del personaje en el MCU como lo fue la de Kate Bishop en Ojo de halcón. Aunque, por ahora, Kamala no tiene padrino/madrina salvo aparición sorpresa vía cameo de Capitana Marvel.

El reparto principal se completa con Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer y Nimra Bucha. Y los seis episodios están dirigidos por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon y Sharmeen Obaid-Chinoy.