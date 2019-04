Todo lo que necesitas y quieres saber de 'Juego de tronos' antes de su regreso

La espera ha terminado. La serie creada por David Benioff y D. B. Weiss basándose en el mundo creado en las novelas de George R. R. Martin toca su fin. Se estrena este lunes a horas intempestivas para el público español, pero que no importarán a los seguidores más fieles de una serie que ha revivido el fenómeno que supuso Perdidos a nivel impacto y fans.

La gran batalla por el Trono de Hierro, o más bien por la supervivencia de la raza humana, comienza y promete ser espectacular. Las incógnitas que se plantean son varias. ¿Aniquilarán los caminantes blancos a todos? ¿Recibirá Cersei su merecido? ¿Se sentará Daenerys en el trono? ¿Habrá acaso trono en el que sentarse al final de la temporada?

De momento, lo mejor es ponerse al día para llegar con la información fresca al estreno. Aquí una guía con lo básico y necesario con spoilers sino se lleva la serie al día.

¿Qué ocurrió en al final de la séptima temporada?

Hace un año y ocho meses de la emisión de The Dragon and the Wolf, el final de la séptima temporada y antesala de lo que se espera de una última en la que tendrá lugar la prometida Gran Batallla. Así, con mayúsculas. Aquel fue el episodio en el que Daenerys se plantó a un concilio con su actual mayor enemiga, Cersei, subida a lomos de uno de sus dragones y descendiendo de él con toda la parsimonia del mundo. Aquel fue también el capítulo en el que Jon Nieve aprendió que, por mucho que su ética se lo impida, una mentira de vez en cuando hace más bien que mal, sobre todo cuando se está en guerra. Todo el mundo debería hacer más caso a Tyrion.

Meñique recibió su merecido y bebió de su propia medicina. Por fin Jaime Lannister le dijo '¡Ahí te quedas!' a su hermana y amante optando por hacer lo que creía que debía hacer. Otro que decidió tomar las riendas de su vida fue Theon, que tras una charla más que inspiradora con Jon Snow y su 'buenismo' decidió que tenía que convencer a los hombres de su hermana de que debían ir a rescatar a Yara de las garras de su pérfido tío, que andaba reclutando gente para volver a Desembarco del Rey y complacer a Cersei.

Y, entre otras cosas de mayor o menor importancia, cayó el Muro. De manera espectacular y con un dragón ¿zombi? de por medio. En este repaso a lo que dejó el último episodio, por fin alguien explicó cuál es el origen real de Jon Snow confirmando una de las teorías: es hijo legítimo, nada de bastardo, de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Es decir, en realidad es primo de los que creía sus hermanos y sobrino de su actual pareja. Bran se lo reveló a Sam Tarly ante el fuego y lo suyo es pensar que por fin el principal interesado dejará de no saber nada para saberlo todo.

¿Dónde se quedaron los personajes?

Intentar recopilar dónde quedó cada uno de los personajes de Juego de tronos en el último episodio da casi para una temporada entera. Para evitar el embrollo y ahorrar tiempo a quien no quiera verlo de nuevo, aquí van unos apuntes de dónde y en qué situación se quedaron los principales protagonistas de la lucha en Poniente:

Cersei Lannister (Lena Headey): Acabó sola, embarazada y sin amante en Desembarco del Rey. Convenció a todos de que se uniría a la lucha contra los caminantes blancos pero en realidad sus planes eran otros.

Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau): Tras plantar a su hermana y amante, Jaime decidió poner rumbo al norte para sumarse a la batalla real. Dio su palabra y por mucho que Cersei no tenga de eso, él es un hombre de honor y no quiere perderlo (otra vez).

Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Jon Nieve (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke): Los tres están juntos y algo revueltos en un barco camino del norte. Se confirmó que entre sobrino y tía había algo más que lealtad del uno y buena sintonía de la otra y acabaron en la cama. Mientras, fuera del camarote, Tyrion, actual Mano de la ‘madre de dragones’, ponía cara de circunstancias.

Imagen de un dragón / HBO

Arya (Maisie Williams), Bran (Isaac Hempstead Wright) y Sansa Stark (Sophie Turner): Los tres hermanos Stark que aún sobreviven se reunieron hace algunos capítulos en Invernalia, su casa. Sansa y Arya han logrado limar asperezas tras eliminar de la ecuación al pérfido Meñique. Bran sigue a sus cosas de Cuervo de tres ojos que lo sabe todo pero cuenta poco.

El Rey de la Noche (Vladimir Furdik): Derribó el Muro con su huestes de muertos helados y de ojos azules y camina con paso firma más allá para arrasar a su paso a todo humano que se cruce con ellos. Invernalia ya está temiendo su llegada.

Sobre los nuevos episodios y dónde verlos

Como ocurrió en la anterior, esta última temporada de Juego de tronos consta de menos episodios de lo que venía siendo habitual, pero con una mayor duración en su mayoría. Así, mientras los dos primeros durarán 54 y 58 minutos y están dirigidos ambos por David Nutter y escritos por Dave Hill y Bryan Cogman respectivamente, el resto -todos con guion de David Benioff y D. B. Weiss- superarán la hora. El tercero llegará a la hora y 22 minutos; el cuarto, a la hora y 18 minutos y los dos últimos, 5 y 6, serán los más largos y apoteósicos, se espera, con una hora y 20 minutos. En cuanto a los directores, Miguel Sapochnik (3 y 5), David Nutter (de nuevo) y el final para David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la serie.

Para verlos hay dos opciones, pegarse el madrugón para hacerlo en su estreno simultáneo con Estados Unidos a las tres de la mañana u optar por la opción bajo demanda ya que tanto HBO como Movistar+ los colgarán ambas en su servicio de VOD. Se podrá ver en ambas plataformas, como las anteriores temporadas. Además, cada lunes por la noche Movistar Series emitirá un capítulo en prime time.

¿Qué opciones hay para ponerse al día por la vía rápida?

Ha habido tiempo para hacerlo ya que entre el final de la séptima y el comienzo de la octava ha pasado más de año y medio, pero si todavía queda algún rezagado que no llega a ponerse al día para este lunes, existen varias posibilidades. Algunos medios han realizado sus propias listas de capítulos imprescindibles para ponerse al día de Juego de tronos, pero quizá la más certera, por aquello de venir desde dentro, sea la que hizo para Entertainment Weekly Bryan Cogman, coproductor ejecutivo y guionista de la serie.

Las lista completa de los 21 episodios dados por Cogman, que pueden verse en HBO es la siguiente: Winter Is Coming (S1E1), The Kingsroad (S1E2), Baelor (S1E9), Fire and Blood (S1E10), What Is Dead May Never Die (S2E3), The Old Gods and the New (S2E3), Blackwater (S2E9), Walk of Punishment (S3E3), And Now his Watch Is Ended (S3E4), Kissed by Fire (S3E5), The Rains of Castamere (S3E9), The Laws of Gods and Men (S4E6), The Mountain and the Viper (S4E8), The Children (S4E10), Hardhome (S5E8), The Door (S6E5), Battle of the Bastards (S6E9), The Winds of Winter (S6E10), The Queen’s Justice (S7E3), The Spoils of War (S7E4) y The Dragon and the Wolf (S7E7).

Para quienes no sean partidarios de darse una panzada de última hora viendo tantos capítulos en un fin de semana o para quienes, simplemente, quieran refrescar, desde HBO plantean la posibilidad de ver Camino a la temporada final, una serie de especiales en los que repasan lo ocurrido en las siete temporadas anteriores en vídeos cortos. Por un lado están los de las casas, que se adentran en la de los Lannister, Stark, Targaryen, Baratheon, Tyrell, Greyjoy y Martell. Por otro, la puesta al día que los propios actores hacen de los 12 personajes más importantes para la serie y que han llegado vivos al final.

La psicosis de los spoilers

No es algo exclusivo de Juego de tronos, pero sí es cierto que en el caso de esta serie, que hace tiempo que alcanzó el nivel de fenómeno dentro y fuera de la televisión, la psicosis es de proporciones descomunales. En una época en la que una simple foto puede ser considerada spoiler, aunque sea de las promocionales que mandan las cadenas a los medios para ser publicadas, el miedo a las filtraciones ha hecho que, según algunos, se viviese cierto clima de paranoia durante el rodaje.

Hasta tal punto ha llegado que el presidente de HBO, Casey Bloys, llegó a decir en el programa Morning Call que él conocía el final y que se grabarían "múltiples versiones para que nadie sepa realmente qué va a pasar". Puede que sea cierto, o solo una parte más de jugar al despiste para que si sale una filtración nadie se la llegue a creer del todo. Como cuando jugaron con la muerte o no muerte de Jon Snow.

Y una vez que acabe…, ¿qué?

El último episodio de Juego de tronos, el sexto de la octava temporada y el 73 del cómputo general, se emitirá el 19 de mayo. La pregunta que se harán muchos es ¿y luego qué? Westworld ha sido señalada como su sucesora, al menos en cuanto a éxito para HBO y teorías locas a su alrededor, pero lo cierto es que las visitas a Poniente no acabarán ese día de mayo.

Solo unos días después, el 27, la cadena norteamericana tiene previsto el estreno de una película documental de dos horas titulada Juego de tronos: La última guarida en la que se contará cómo ha sido la producción del final de la serie. La directora británica Jeanie Finley se ‘coló’ con su cámara durante el rodaje y dará su visión del mismo desde dentro.

Y luego está el estreno del spin-off anunciado -trabajaban en varios pero solo uno pasó el corte-. No hay título, ni fecha de estreno, ni detalles sobre la trama. Lo que sí han confirmado es actriz protagonista, Naomi Watts, y guionista, Jane Goldman. En cuanto al contenido, lo único que se sabe es que lo que cuente ocurrirá alrededor de 8.000 años antes de lo que se narra en Juego de tronos, cuando ni siquiera Desembarco del Rey existía. El piloto está previsto que se ruede este verano a las órdenes de SJ Clarkson.