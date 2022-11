Las producciones británicas conquistan los International Emmy Awards con 'Vigil' y 'Sex Education' como mejores series

La miniserie Vigil ha ganado el Emmy a mejor serie dramática y Sex Education ha recibido el galardón a mejor comedia en los premios International Emmy Awards. La presente edición de estos galardones, en la que no participan producciones estadounidenses, ha sido conquistada por las series de origen británico.

De las 15 categorías existentes en estos premios, siete han ido a parar a producciones británicas. Entre ellas el Emmy al mejor drama, mejor actor protagonista, mejor comedia y mejor documental sobre deportes.

Las series británicas reinan en los Emmy

La producción que se ha alzado con el galardón a mejor serie dramática relata la investigación de la muerte de uno de los tripulantes a bordo del submarino Vigil en el que se encuentra la detective Amy Silva (Suranne Jones). Esta serie ha sido premiada con la última estatuilla en una gala en la que la entrega de premios se ha caracterizado por su dinamismo, lo que ha evitado discursos extensos.



El británico que fue galardonado como mejor actor fue Dougray Scott por su interpretación de Ray Lennox en la serie Crime (2021). Esta producción está basada en la novela Crimen del escritor Irvine Welsh, un thriller en el que el detective Lennox, que lucha contra adicciones como el alcohol y las drogas, intenta resolver la desaparición de una mujer.

Sex Education, también británica, se llevó el ángel alado a mejor comedia. El elenco de esta comedia que narra la sexualidad y las dinámicas de los cuerpos durante la adolescencia subió a recoger el premio recordando que la cuarta entrega de la serie se está terminando.

Esta producción de Netflix, creada por la guionista Laurie Nunn, relata desde la experiencia de los propios adolescentes, la exploración de la sexualidad alcanzando temas que llegan a ser considerados como tabú. La masturbación, la ruptura con los roles de género, la libertad sexual e incluso las consecuencias de la ansiedad en la juventud son algunas de las temáticas que aborda esta serie protagonizada por Asa Butterfield (Hugo, El juego de Ender), Emma Mackey (Muerte en el Nilo), Connor Swindells (Emma), Ncuti Gatwa (Stonemouth), Kedar Williams-Stirling (Woolfblood) y Gillian Anderson (Hannibal, The Crown).

La mejor película de televisión o miniserie ha ido a parar a las manos de Help, la historia de Sarah (Jodie Comer), una cuidadora social que trabaja en una residencia de ancianos y que, en marzo de 2020, debe hacer frente a los embates de la pandemia.

La mejor animación para niños ha ido a parar a la producción de Netflix Shaun, The Sheep: Flight before Christmas. La estatuilla a mejor documental sobre deportes se la ha llevado Queen of Speed, que relata la historia de Michèle Mouton, piloto de rallies que luchó por ser el mejor en los años 80. Finalmente, los británicos se han hecho también con la mejor producción de artes con Freddie Mercury: el show final, en el que se relata la última etapa del líder de Queen así como la puesta en marcha de uno de los mayores conciertos tras la muerte de Mercury.



Otras victorias para Francia y Países Bajos

Mientras que Reino Unido arrasaba con siete de los premios más importantes, Francia obtenía la estatuilla a mejor actriz para Lou de Laâge por la serie Le Bal Des Folles. El mejor documental Enfants de Daech, les damnés de la guerre, dirigido por Anne Poiret, se ha llevado el Emmy al abordar la situación de los combatientes del Estado Islámico que viven en campos de concentración en Irak o Siria. Al recoger el premio, Poiret ha denunciado la situación de "150 niños franceses que siguen detenidos en campos de refugiados sirios desde hace cinco años".

La producción neerlandesa Kabam! ha recibido el premio a mejor programa de ficción para niños. Ambientada en un centro de educación preescolar, esta serie narra los miedos de estos niños y muestra cómo los superan por medio de la imaginación.

La telenovela surcoreana sobre la dinastía Joseon, Yeonmo, ha obtenido el galardón de esta categoría mientras que Buscando a Frida, telenovela producida en Estados Unidos, ha ganado el premio al programa en horario de máxima audiencia en lengua no inglesa.

A lo largo de la ceremonia se han entregado dos galardones honoríficos. El primero ha sido para Miky Lee, la productora de cine que es considerada como la madrina del cine surcoreano por películas como Parásitos, y el segundo ha ido a parar a Ava Duverney, la primera mujer negra nominada como directora en los premios Oscar.