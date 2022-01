Rigoberta Bandini vs. Tanxugueiras: feminismo y diversidad en la final del Benidorm Fest

Rigoberta Bandini y su canto al feminismo Ay ,Mamá ya tiene un sitio en la final del Benidorm Fest. Con un show que reivindicaba la maternidad y los pechos de las mujeres, Rigoberta emocionó al público y obtuvo las mayores puntuaciones del jurado profesional y del televoto. Sin duda, con la canción que se pregunta "por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", la cantante catalana se ha ganado representar a España a Eurovisión.



"Escribí esta canción muchísimo antes de ser madre, con 23 años, por eso no lo considero un tema escrito por y para las madres. En su momento lo escribí como un homenaje a la feminidad", explicaba la artista en su Instagram, que añadía que "ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance".



El éxito de Rigoberta Bandini (el nombre artístico de Paula Ribó) no es nuevo. Empezó su carrera en plena pandemia y, casi dos años más tarde, se ha convertido en una de las artistas más aplaudidas de España. Con más de 1.3 millón de escuchas mensuales en Spotify, este verano colgó el cartel de sold out en prácticamente toda la gira. Además, antes de iniciar el proyecto de Rigoberta, ya había trabajado de directora, compositora y dobladora, entre otras.



La actuación de Rigoberta Bandini, en la semifinal de Benidorm Fest. — EFE/RTVE

Pero Bandini no es la única finalista del Benidorm Fest con una canción feminista. Otro de los grupos favorito para llegar a Eurovisión, Tanxugueiras, reivindica el papel de las mujeres que no sabían leer ni escribir y que contribuyeron a crear a la cultura tradicional gallega. Con la canción Terra, homenajean al folklore gallego, a su lengua y a la figura tradicional de las pandereteiras, que no han tenido el reconocimiento histórico que sí han tenido los gaiteros.



"Queremos darle voz ante toda Europa a todas las mujeres anónimas que nos dejaron su legado ", declaraban las Tanxuguerias este miércoles en la semifinal del Benidorm Fest, que añadían“por nosotras, por las que vienen y por las que fueron. Porque sin memoria perdemos nuestra identidad".



Las integrantes del grupo Tanxugueiras durante su participación este miércoles en la primera semifinal del Benidorm Fest. — EFE/RTVE / EFE/RTVE

De salir elegidas este sábado, sería la primera vez que España presenta una canción a Eurovisión en una lengua que no es el castellano. "Lo que queremos hacer con todo esto es normalizar de una vez por todas que las lenguas existen. No hay ninguna lengua que insulte, lo hace solo si utilizas palabras malsonantes", afirmaban las Tanxugueiras en una entrevista en Público, que añadían "lo que nos encantaría es que se conociera por todo el mundo que España es multicultural". La canción Terra también incluye palabras en euskera, asturiano, catalán y castellano.



Será este sábado, 29 de enero, cuando se conocerá quién será la candidata española a Eurovisión 2022. En la gala participarán Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn, Gonzalo Hermida, Chanel, Tanxugueiras, Varry Brava y Blanca Paloma. Una final que será diversa y feminista.